Маркарова повідомила деталі, куди саме підуть 40 мільярдів доларів від США

Президент США Джозеф Байден підписав закон про виділення для України 40 мільярдів доларів допомоги. Пані-посол України у Сполучених Штатах Оксана Маркарова розповіла, на що саме підуть ці гроші.

Першочергово ці гроші використають на оборону. Також частину скерують на підтримку економіки та гуманітарні потреби.

До теми Байден підписав закон про виділення 40 мільярдів доларів Україні

На що скерують 40 мільярдів доларів від США

Маркарова розповіла, що нещодавно Байден підписав Закон про додаткові асигнування для України на 2022 рік. Він передбачає майже 40 мільярдів доларів екстреного фінансування для підтримки українського народу.

Важливо, що президент Байден підписав його не після повернення з офіційного візиту з Кореї, а організував доставку і підписання документа в Кореї для прискорення підписання. Бо час і безперервність підтримки – дуже важливі для України!,

– зазначила пані-посол.

Довгоочікуваний документ передбачає спрямування ресурсів Україні, зокрема для захисту глобальної демократії загалом.

23,75 мільярда доларів планують спрямувати на безпекову та оборонну допомогу Україні, а також на зусилля США з посилення європейської безпеки. Зокрема:

6 мільярдів доларів – на Ініціативу сприяння безпеці України, зокрема надання озброєння, військового обладнання, підготовки, логістичної підтримки матеріально-технічного забезпечення, розвідувальної підтримки;

4 мільярди доларів – на програму Іноземного військового фінансування Держдепу США для додаткової підтримки Україні та країнам східного флангу НАТО щодо розбудови та зміцнення їхніх оборонних спроможностей;

8,7 мільярда доларів – на поповнення американських запасів озброєння та військової техніки, яку надали Україні;

3,9 мільярда доларів – Європейському командуванню операцій для підтримки місій, розвідувальну підтримку, додаткове озброєння та обладнання;

550 мільйонів доларів – для придбання критично важливих боєприпасів для збільшення запасів Міноборони США та розробку стратегій захисту систем, визначених для можливого майбутнього експорту;

600 мільйонів доларів – для зменшення наявних обмежень промислової бази, щоб пришвидшити виробництво ракет та розширити спроможності з видобутку критично важливих мінералів.

Цікаво Очікуємо на потужну оборонну допомогу, – Зеленський подякував Байдену за підписаний закон

Ще 9 мільярдів доларів скерують на додаткову економічну та технічну допомогу Україні, а саме:

8 мільярдів доларів – для реагування на нагальні потреби в Україні, зокрема для надання прямої бюджетної підтримки;

400 мільйонів доларів – для підтримки правоохоронних органів та забезпечення верховенства права в Україні, зокрема для проведення розслідувань та документування воєнних злочинів та порушення прав людини;

100 мільйонів доларів – для забезпечення захисту від наслідків хімічних, біологічних і ядерних загроз та розширення програм розмінування;

500 мільйонів доларів – для підтримки ЄБРР із забезпечення економічних та енергетичних потреб України.

Також 6,58 мільярда доларів скерують на додаткову гуманітарну допомогу для розв'язання проблеми продовольчої безпеки на глобальному рівні, а також надання допомоги людям, які постраждали від російської агресії:

350 мільйонів доларів – для надання гуманітарної допомоги біженцям з України;

4,35 мільярда доларів – для надання продовольчої допомоги людям по всьому світу, що страждають від голоду через війну Росії проти України, а також для забезпечення інших невідкладних гуманітарних потреб українців;

150 мільйонів доларів – для допомоги у пом'якшенні впливу зростання цін на харчові продукти світовим країнам, у тому числі Україні;

900 мільйонів доларів – для надання допомоги біженцям з України на території США, зокрема на проживання, вивчення англійської мови, посттравматичну підтримку, навчання в школах тощо;

760 мільйонів доларів – для попередження та реагування на глобальну продовольчу небезпеку;

54 мільйони доларів – для надання медичної допомоги біженцям з України на території США;

20 мільйонів доларів – на додаткову гуманітарну допомогу.

Зауважте Історичний та надважливий крок, – "слуга народу" про 40 мільярдів для України від США

Також у законі передбачили:

фінансування заходів Мін'юсту США з арешту та продажу конфіскованого майна, пов'язаного з вторгненням Росії в Україну (наприклад, яхт російських олігархів) – 67 мільйонів доларів,

заходів Мінфіну США з відстеження російської фінансової активності – 52 мільйони доларів,

відновлення роботи американської дипмісії в Україні – 327 мільйонів доларів.

Маркарова підсумувала, що від імені усіх українців вдячна президенту, Адміністрації, Сенату та Палаті Представників США, а також всім американським платникам податків за допомогу нашій державі.

Буде цікаво – на що підуть 40 мільярдів від США