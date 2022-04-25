Марки з російським воєнним кораблем ще є, але Росія здійснює атаки на сайт, – Смілянський

В Україні виник неабиякий ажіотаж довкола марок з російським воєнним кораблем. В Укрпошті заявили, що марки ще є, однак їх більше не будуть додруковувати.

Укрпошта заробила на марках приблизно 30 мільйонів гривень

Про це в ефірі каналу "Рада" сказав очільник Укрпошти Ігор Смілянський, повідомляє 24 канал. Він розповів, що кібератаки росіян на сайт Укрпошти завадили продажу марок з російським воєнним кораблем.

Варте уваги В Укрпошті анонсували марку з "Мрією"

Смілянський заявив, що потужна атака триває протягом чотирьох днів, через що Укрпошті потрібно посилити захист. Як тільки це відбудеться, продаж марок відновлять.

Так образилася країна, яка була власницею того корабля, що вони безпідставно атакують наші системи та не дають до кінця продати марки. Марки ще є і ми поновимо сайт. Треба трохи посилити захист, бо дуже потужна атака триває вже 4 дні. Але ми перемогли корабель, тому переможемо й кібервійська,

– сказав Смілянський.

Він додав, що сайт мають відновити до кінця цього тижня. За словами Смілянського, після того, як опрацюють замовлення, у продажу буде ще трішки нових марок.

Водночас глава Укрпошти заявив, що марки з російським воєнним кораблем не будуть додруковувати. Також він розповів, що Укрпошта заробила на марках приблизно 30 мільйонів гривень.

Головне, що заробила Україна – вона отримала новий символ. Символ, який став відомий у всіх країнах світу,

– сказав Смілянський.

Він також розповів, що марки замовляють і за кордоном.

Раніше – Укрпошта зупинила продаж марки з "рускім кораблем":