Марко Рубіо – новий держсекретар США: Сенат схвалив кандидатуру
- Сенат США схвалив кандидатуру Марко Рубіо на посаду державного секретаря.
- Тривалий час займав проукраїнську позицію, однак, у квітні 2024 року виступив проти надання нашій державі пакета допомоги.
Сенат схвалив кандидатуру Марко Рубіо на посаду державного секретаря США. Голосування відбулося за кілька годин після того, як Дональд Трамп склав присягу президента.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.
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Марко Рубіо став держсекретарем США
Після інавгурації Трампа в понеділок, 20 січня, Сенат проголосував за затвердження Марко Рубіо на посаду держсекретаря. Він став першим високопосадовцем Кабінету міністрів нової адміністрації, якого затвердила палата.
Цікаво, що жоден сенатор не проголосував проти кандидатури Рубіо. Також журналісти зауважили, що його номінація отримала потужну підтримку з боку демократів у Сенаті, багато з яких назвали Рубіо висококваліфікованим кандидатом на посаду держсекретаря.
Республіканець заявив, що для нього "велика честь" бути затвердженим своїми колегами в Сенаті США. Також висловив сподівання, що проголосували, бо вважають, що він добре зробить свою роботу.
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Що відомо про Марко Рубіо
- Марко Рубіо – сенатор із Флориди. Раніше він критикував Дональда Трампа. Однак, тепер підтримує позицію Трампа щодо війни про "стратегічний глухий кут" і необхідність зупинки бойових дій.
- Цікаво, що він тривалий час займав послідовну проукраїнську позицію. Зокрема, у 2022 році закликав накласти на Путіна персональні санкції. Також був ініціатором розширення санкційних списків проти росіян.
- Однак, у квітні 2024 року Марко Рубіо був серед 15 сенаторів, які голосували проти надання Україні пакету допомоги.
- Зауважимо, що незадовго до свого призначення Марко Рубіо прокоментував війну Росії проти України. Зокрема, заявив, що для її завершення, як Москві, так і Києву "доведеться піти на поступки".