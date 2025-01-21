Марко Рубіо – новий держсекретар США: Сенат схвалив кандидатуру

Сенат схвалив кандидатуру Марко Рубіо на посаду державного секретаря США. Голосування відбулося за кілька годин після того, як Дональд Трамп склав присягу президента.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Марко Рубіо став держсекретарем США

Після інавгурації Трампа в понеділок, 20 січня, Сенат проголосував за затвердження Марко Рубіо на посаду держсекретаря. Він став першим високопосадовцем Кабінету міністрів нової адміністрації, якого затвердила палата.

Цікаво, що жоден сенатор не проголосував проти кандидатури Рубіо. Також журналісти зауважили, що його номінація отримала потужну підтримку з боку демократів у Сенаті, багато з яких назвали Рубіо висококваліфікованим кандидатом на посаду держсекретаря.

Республіканець заявив, що для нього "велика честь" бути затвердженим своїми колегами в Сенаті США. Також висловив сподівання, що проголосували, бо вважають, що він добре зробить свою роботу.

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