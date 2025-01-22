Хочемо завершити війну в Україні, щоб вона не почалася знову за 2 – 4 роки, – Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що адміністрація Трампа прагне завершити війну в Україні таким чином, щоб за кілька років не відбулося нове вторгнення. Рубіо додав, що вона робитиме все можливе для завершення цієї війни.

Він підкреслив, що війну Росії проти України потрібно закінчити "у стабільний спосіб". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CBS Mornings.

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Що заявив Марко Рубіо про війну в Україні

Держсекретар Сполучених Штатів наголосив на тому, що війна Росії проти України повинна закінчитися.

Ми збираємося докласти зусиль, щоб цей "конфлікт" завершився у стабільний спосіб, тобто ми не просто хочемо, щоб "конфлікт" закінчився, а потім відновився через два, три або чотири роки. Ми хочемо забезпечити стабільність,

– заявив Рубіо.

Він зауважив, що наразі Україна змушена платити найбільшу ціну за свою енергетичну інфраструктуру, "за людей і життя, які втрачені, за мільйони українців, які були змушені покинути свою країну і живуть за кордоном".

Рубіо також висловився про президента США Дональда Трампа та заявив, що "кожен повинен бути дуже щасливим", що саме він обіймає цю посаду. На думку держсекретаря США, Трамп прагне сприяти миру у світі та покласти край війнам.

Раніше він також заявив, що завершення війни в Україні стане офіційною політикою США. Проте, за його словами, це можливо лише через дипломатичні зусилля, які забезпечать безпеку держави та регіону.