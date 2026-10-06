"Просто зобов'язана": Рубіо закликав Росію розкрити інформацію щодо можливого спалаху чуми

Сполучені Штати вимагають від Москви офіційних пояснень щодо загадкової загибелі працівниці сибірського науково-дослідного інституту. Жінка померла після ймовірного зараження легеневою чумою просто на робочому місці.

Про необхідність пролити світло на цей інцидент заявив держсекретар США Марко Рубіо під час спілкування з пресою в Ісландії. За його словами, американський уряд дуже пильно стежить за розвитком подій і готовий надати допомогу, якщо масштаби проблеми виявляться серйознішими. Європейська комісія також тримає ситуацію під контролем і координує можливі заходи реагування.

Що відомо про інцидент?

Наприкінці вересня в Іркутській області раптово померла 28-річна Дар'я Шипілова. Дівчина працювала в місцевому інституті боротьби з чумою і, за версією російських медіа, випадково розбила пробірку зі збудником. Вже за кілька днів її госпіталізували з тяжкою пневмонією, яка швидко призвела до летального наслідку.

Після цього місцева влада ізолювала кілька лікарень та помістила під нагляд близько 200 осіб. Офіційні органи охорони здоров'я Росії намагаються заспокоїти населення і стверджують, що причиною смерті стала пневмонія невідомої етіології.

Підозри у приховуванні фактів

Експерти відверто сумніваються в офіційній версії подій. Провідний епідеміолог Михайло Фаворов назвав історію з розбитою пробіркою сміховинною, адже в таких установах фахівці завжди працюють у надійних захисних костюмах.

Наразі відбувається масштабне приховування фактів від громадськості,

– зазначив епідеміолог.

Ситуацію підігріває терміновий візит до регіону головної санітарної лікарки Росії Анни Попової. Тим часом у сусідньому місті Шелехові на одному з великих заводів вже запровадили обов'язковий масковий режим.

Як вже повідомлялося на нашому сайті, фахівці не виключають, що в інституті могли займатися розробкою біологічної зброї або специфічної вакцини для військових. Проте використання таких патогенів у військових цілях є вкрай ризикованим для самої Росії через неможливість контролювати поширення інфекції.