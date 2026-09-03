У літака з міністром США на борту загорівся двигун

Літак Берегової охорони США, на борту якого перебував міністр внутрішньої безпеки Марквейн Маллін, здійснив екстрену посадку у Вашингтоні через відмову та займання одного з двигунів. На борту перебували 14 людей.

Про це пише The Wall Street Journal.

Що відомо про аварійну ситуацію, яка сталася на борту з міністром США?

За інформацією видання, реактивний літак Gulfstream C-37A змінив курс через несправність правого двигуна. На борту перебували 14 людей, серед яких Маллін та інші високопосадовці Міністерства внутрішньої безпеки США. Під час польоту пілот повідомив авіадиспетчерам про критичну ситуацію.

Ми щойно втратили правий двигун і хочемо оголосити про надзвичайну ситуацію,

– передав він.

Попри несправність, літак успішно приземлився. Унаслідок інциденту ніхто з 14 людей на борту не постраждав.

Марквейн Маллін після приземлення публічно подякував екіпажу за професійну роботу. За його словами, посадка на одному двигуні минула спокійно та без паніки. Водночас пілоти зізналися, що раніше ніколи не стикалися з подібною ситуацією.

За даними Берегової охорони США, цей модифікований бізнес-джет використовують для перевезення посадовців ще з 2002 року. Раніше у Міністерстві внутрішньої безпеки неодноразово заявляли, що урядовий літак має значний знос, а його системи авіоніки та зв'язку вже застаріли.

У 2025 році попередня очільниця відомства Крісті Ноем придбала два нові літаки Gulfstream 700 для офіційних поїздок керівництва. Чому Маллін не скористався одним із нових бортів, наразі невідомо.

Нагадаємо, на півночі Кенії розбився екскурсійний вертоліт, унаслідок чого загинули всі семеро людей, які перебували на борту. Серед жертв трагедії – 42-річний американський мультимільйонер і ресторанний підприємець Роджер Дуарте, який свого часу увійшов до списку Forbes "30 до 30". Також загинули ще четверо громадян США, директор розвідки Еквадору та його дружина.