Мародер-невдаха прострелив собі ногу вкраденою зброєю

Двоє мародерів на Київщині вирішили пограбувати будинок. Їхня "пригода" не отримала щасливого кінця.

19 березня двоє мародерів проникли до чужого будинку. Вони вкрали боєприпаси, помпову рушницю, мачете, шаблі, ножі, також забрали відеотехніку, мобільні телефони та цінності.

Читайте також На Харківщині українська артилерія "провчила" російський батальйон: ворог зазнав значних втрат

Завершення "пригоди"

Згодом 21-річний чоловік, злякавшись обстрілу окупантів, вхопився за викрадену зброю та прострелив собі ногу. Після цього правоохоронці затримали мародера-невдаху та його 26-річного друга.

За мародерство у час війни чоловікам загрожує до 8 років позбавлення волі.

Мародери та викрадені ними речі / Фото Поліція Київської області

Дивіться також – Що буде із ЗНО та новий мультимедійний тест – Наталія Піпа