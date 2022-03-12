Мародери, їх прізвища знатиме вся країна, – Садовий засудив завищення цін на оренду у Львові
12 березня 2022 , 19:48Читать новость на русском
Андрій Садовий різко засудив завищення цін на оренду житла у Львові. Мер міста назвав таких орендодавців мародерами.
За словами Садового, станом на 12 березня є щонайменше 10 підтверджених фактів завищення оренди житла.
Важливо Не мародерствуйте на людях: мер Франківська Марцінків пригрозив недобросовісним орендодавцям
Очікується, що вже завтра, 13 березня, прізвище недобросовісних орендодавців знатиме все місто.
Доповнюємо...