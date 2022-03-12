Мародери, їх прізвища знатиме вся країна, – Садовий засудив завищення цін на оренду у Львові

Андрій Садовий різко засудив завищення цін на оренду житла у Львові. Мер міста назвав таких орендодавців мародерами.

За словами Садового, станом на 12 березня є щонайменше 10 підтверджених фактів завищення оренди житла.

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Очікується, що вже завтра, 13 березня, прізвище недобросовісних орендодавців знатиме все місто.

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