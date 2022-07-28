MARS-II: як німецька РСЗВ може прискорити перемогу України

26 липня очільник Офісу президента Єрмак повідомив, що перші німецькі РСЗВ MARS-II вже в Україні та готові до виконання бойових завдань.

Що це за зброя та як саме вона буде знищувати окупантів – читайте в матеріалі сайту 24 каналу.

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Що таке MARS-II

MARS-II – це броньована ракетна система залпового вогню (РСЗВ, англійською Multiple Launch Rocket System або MLRS), що стоїть на озброєнні Бундесверу з 1990 року.

MARS-II працює за спортивним принципом "бий – біжи", тобто – здійснив залп і поїхав собі на нове місце. Ця тактика робить MARS-II і інші західні MLRS фактично невидимою для росіян й ніяких реальних аргументів проти цієї зброї у ворога нема, адже окупанти не мають переваги у повітрі, а тому не можуть надіслати свої літаки для полювання за MLRS за лінію фронту (на вірну смерть).

Чому така назва

Назва німецького РСЗВ співзвучна з іменем римського бога війни Марса, проте, стосунку до нього не має. Насправді це вдала абревіатура від Mіttlere Artillerie Raketen System.

Розробка

MARS-II – є німецькою модернізацією (фактично є її ліцензійною копією) американської гусеничної MLRS М270. Виробництвом цієї зброї займається німецький концерн KMW (Krauss-Maffei Wegmann).

Американські та британські М270 вже воюють в Україні – можливо, саме вони завдавали удари по самій гарячій наразі цілі – Антоновському мосту. Але для ворога це все одно – HIMARS.

Чим відрізняється MARS-II від HIMARS

Глобальних відмінностей дві – база шасі та кількість транспортно-пускових контейнерів (ТПК).

MARS-II на гусеничному ходу (розробка на базі американської ББМ м2 Bradley), тобто менш мобільна, але й більш потужна. Це дозволяє даній РСЗВ нести більшу масу.

З цього випливає друга відмінність – у MARS-II їх 2, у HIMARS – лише один. Один контейнер – це 6 ракет, тобто MARS-II може практично одночасно оперувати 12 ракетами (час такого залпу – лише 55 секунд).

ATACMS

Якщо ж мова колись піде про ATACMS ( Army Tactical Missile System) – то одна ця потужна ракета буде в контейнері замість шістьох "звичайних".

Таким чином, MARS-II здатна нести одразу 2 ракети ATACMS, дальність польоту яких – до 300 кілометрів.

Але це ще не все – наразі ведуться тестування ракети JFS-M на базі MARS-II, що буде здатна вражати цілі на відстані до 500 кілометрів.

Конструкція та озброєння MARS-II

MARS II – це пускова установка, змонтованої на гусеничному шасі, апаратура управління вогнем і транспортної машини.

Артилерійська частина РСЗВ MARS II – 2 контейнери по шість склопластикових напрямних труб, що змонтовані в броньованому корпусі.

Контейнери встановлені на гусеничному шасі на поворотній платформі. На тому ж шасі змонтовані механізми заряджання.

Працює MARS II – дивіться відео:

Кабіна екіпажу MARS ІІ розрахована на трьох осіб – командира, водія і навідника, кабіна броньована, у ній розташовується апаратура управління вогнем.

MARS II: характеристики

Німці не оголосили, які саме боєприпаси до MARS II передають Україні. Насправді, це зброя дуже великого діапазону застосування. Максимальна дальність ураження ракетами з MARS II – до кількох кілометрів. Сумнівно, що Німеччина надала нам саме ці ракети, більше віриться в те, що мова йде про дальність 70 кілометрів.

Вага ракети становить 107 кг, дальність польоту – до 70 кілометрів.

Менші за класом ракети можуть мати касетну частину (максимальна дальність 32, 45 і 70 кілометрів). Кумулятивний бойовий елемент пробиває броню товщиною до 140 мм. Та, звісно, бетонні перекриття мостів.

Основні характеристики РСЗВ MARS II:

розрахунок — 3 особи;

маса у бойовому положенні – 25,191 тонни;

довжина у похідному положенні – 6,9 метра;

ширина у похідному положенні – 2,9 метра;

висота у похідному положенні – 2,6 метра;

калібр – 227 або 237 мм (це керовані снаряди GMLRS);

максимальна дальність пострілу — 45−70 км;

наведення - GPS/INS

час перезаряджання — 5 хвилин;

час підготовки до стрільби у бойовій позиції — 2 хвилини;

час повного залпу (12 ракет) - 55 секунд

максимальна швидкість на шосе — 64 км/год, по пересіченій місцевості 48 км/год;

запас ходу шосе — 480 кілометрів.

Кому з росіян приготуватися ставати "хорошими"

Німецькі MARS II чудово підійуть для знищення окупантів, російських штабів (командних пунктів та вузлів зв’язку), пунктів постачання, артилерійських батарей, засобів ППО, логістичних сполучень та живої сили.

Це якісна заміна радянським системам "Смерч" і "Ураган", запаси снарядів до яких вже закінчуються, а ефективність і точність значно слабша, а на відстанях 60 або 70 кілометрів – ніяка.

Скільки MARS-II в Україні

Наразі відомо лише про 3 установки, також німці повідомляли про те, що українські екіпажі вдало пройшли курси навчання у Бундесвері й готові показати набуті знання на практиці.

3 – це не так і мало, адже MARS-II будуть працювати разом з М270 і HIMARS. Українці за кілька тижнів використання РСЗВ довели, що можуть вправно і ефективно ними воювати та "робити бавовну" у самих несподіваних місцях. Фактично у росіян не стало тилу.

Ми вже бачили, на що здатні ці машини, як вони зупинили наступальний порив росіян, змусили перейти до оборони та знищили їх артилерійські запаси (в липні інтенсивність російської артилерії скоротилася мінімум удвічі).

Зростання кількості MLRS у ЗСУ має забезпечити Україні перемогу, в тому, що вона буде, вже ніхто не сумнівається.

Німеччина дала Україні системи залпового вогню MARS II – дивіться відео: