Генерал "Марсель" заявив про пуски ракет з аеродрому Оленья: що кажуть Повітряні сили

Сергій Мельник – начальник Харківського військового гарнізону – заявив, що російські загарбники запустили ракети з аеродрому Оленья. Водночас у Повітряних силах не підтверджують повідомлення.

Мельник заявив, що орієнтовний час підльоту до України – 17:00. Окрім того, він повідомив, що у повітрі перебувають 5 ворожих Ту-95МС. Це означає, що можливі нові пуски російських ракет.

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Що кажуть у Повітряних силах

Юрій Ігнат – речник Повітряних сил ЗСУ – у коментарі 24 каналу заявив, що не підтверджує інформацію про запуск ракет з Оленьї. Він наголосив: наразі Повітряні сили не мають відповідних даних.

Ігнат порадив людям довіряти інформації лише з офіційних джерел та оперативно реагувати на сповіщення повітряної тривоги. Коли заявляють про небезпеку, потрібно негайно йти в укриття цивільного захисту.

Окрім того, Ігнат наголосив, що захисники українського неба повсякчас перебувають напоготові.

Загроза атак – висока

Наталія Гуменюк – речниця ОК "Південь" – розповіла, що Росія вивела у Чорне море чимало кораблів. Серед них – 5 ракетоносії. Зокрема, підводні. Проблема у тому, що пуск ракет з них складно виявляти для сил протиповітряної оборони.

Тому загроза вважається дуже високою. І така кількість ракетоносії давно не фіксувалася у Чорному морі. Вони не виводили відразу так багато,

– сказала Гуменюк.

Окрім того, за словами Гуменюк, наразі фіксують значну активність російської авіації. Загарбники наразі вишукують нову тактику застосування ракетних ударів.

Речниця ОК "Південь" попередила, що Росія не обов'язково планує завдати масований ракетний удар. Можуть бути точкові. Водночас загалом усе говорить про високий рівень загрози. Не варто панікувати. Але потрібно дуже оперативно реагувати на всі попередження про небезпеку.

Українців попередили, що варто довіряти лише інформації з офіційних джерел. Ворог веде активну інформаційну війну й атакує Україну не лише ракетами, але й фейками.