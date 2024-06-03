Можуть провести у метро і без погодження: у KyivPride кажуть, що зустріч з КМДА не відбулася
Джерело:KyivPride
В КМДА заявили, що не погоджували проведення Маршу Рівності у столичному метро. Водночас у KyivPride повідомили, що Марш може відбутись у метро у тій чи іншій формі і без офіційного погодження влади.
В громадській організації KyivPride написали, що низка телеграм-каналів почали поширювати фейки, які призвели до гострої публічної реакції.
Читайте також Володимир Завадюк відверто поділився, як його життя змінив камінг-аут: фото продюсера з коханим
Чи відбудеться Марш Рівності
КиївПрайд повідомили, що ніколи не зверталися до КМДА із проханням про закриття станцій метро чи виділення коштів з міського бюджету. Організатори наголосили, що виступають проти втягування КиївПрайду в політичне протистояння у столиці.
Громадська організація "КиївПрайд" 16 травня звернулася до Київської міської військової адміністрації з пропозицією організувати зустріч і погодити різні варіанти проведення Маршу. На жаль, станом на сьогодні, такої зустрічі не відбулось. Ми стурбовані тим, що спілкування з міською владою вийшло у публічну площину і набуло емоційного забарвлення,
– йдеться в офіційній заяві.
Через небезпеку ракетної атаки, метро розглядають як основне та найбільш безпечне місце для проведення Маршу. Організатори також нагадують про позитивний досвід ХарківПрайду.
КиївПрайд 2024 може відбутись у метро у тій чи іншій формі і без офіційного погодження КМДА чи Київського метрополітену, однак ми як організатори завжди виступаємо за діалог із владою,
– наголошують в організації.
Організатори сподіваються на конструктивний діалог та спільний пошук рішень, які дозволять провести Марш КиївПрайд 2024 якомога безпечніше.
КиївПрайд проведе заходи до Місяця гордості
- 9 червня 2024 року відбудеться Благодійний освітній фестиваль "КиївПрайд" в арт-центрі Closer. На фестивалі можна буде послухати лекції, дискусії, відвідати креативні майстерні, ярмарку українських брендів, психологічні консультації, майстер-класи та насолодитися музичною програмою.
- В умовах повномасштабної війни вхід на фестиваль буде платним – благодійний внесок на потреби ЗСУ. Так, організатори збирають 4 мільйона гривень для захисників та захисниць.
- 16 червня 2024 року у Києві відбудеться Марш Рівності, який мав проходити у столичному метро. За планом, участь у ньому мали б взяти не більше 500 осіб – активісти, представники ЛГБТК+ спільноти й правозахисних організацій, волонтери.