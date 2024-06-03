Можуть провести у метро і без погодження: у KyivPride кажуть, що зустріч з КМДА не відбулася

В КМДА заявили, що не погоджували проведення Маршу Рівності у столичному метро. Водночас у KyivPride повідомили, що Марш може відбутись у метро у тій чи іншій формі і без офіційного погодження влади.

В громадській організації KyivPride написали, що низка телеграм-каналів почали поширювати фейки, які призвели до гострої публічної реакції.

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Чи відбудеться Марш Рівності

КиївПрайд повідомили, що ніколи не зверталися до КМДА із проханням про закриття станцій метро чи виділення коштів з міського бюджету. Організатори наголосили, що виступають проти втягування КиївПрайду в політичне протистояння у столиці.

Громадська організація "КиївПрайд" 16 травня звернулася до Київської міської військової адміністрації з пропозицією організувати зустріч і погодити різні варіанти проведення Маршу. На жаль, станом на сьогодні, такої зустрічі не відбулось. Ми стурбовані тим, що спілкування з міською владою вийшло у публічну площину і набуло емоційного забарвлення,

– йдеться в офіційній заяві.

Через небезпеку ракетної атаки, метро розглядають як основне та найбільш безпечне місце для проведення Маршу. Організатори також нагадують про позитивний досвід ХарківПрайду.

КиївПрайд 2024 може відбутись у метро у тій чи іншій формі і без офіційного погодження КМДА чи Київського метрополітену, однак ми як організатори завжди виступаємо за діалог із владою,

– наголошують в організації.

Організатори сподіваються на конструктивний діалог та спільний пошук рішень, які дозволять провести Марш КиївПрайд 2024 якомога безпечніше.

КиївПрайд проведе заходи до Місяця гордості