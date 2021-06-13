Звільнення Маріуполя: у місті відбувся Марш українських сил – фото, відео

У Маріуполі пройшов Марш українських сил. Захід організували 13 червня з нагоди сьомої річниці звільнення міста від російських окупантів.

Святкові заходи розпочалися на площі Свободи. Там почали Марш українських сил, у якому взяли участь кілька тисяч учасників.

До теми Зеленський привітав українців із 7 річницею звільнення Маріуполя від окупантів

Крім цього, вже об 11:00 на проспекті Миру стартував масштабний марш військової техніки – з кінцевою зупинкою на Театральній площі.

Після цього відбувся піший парад захисників Маріуполя. До заходів долучилися бійці "Азову", які у 2014 році звільнили місто від загарбників.

Марш у Маріуполі 13 червня / Фото "Національного корпусу"



Окрім бійців "Азову", у параді взяли участь військові частини №3057 з оркестром, загін морської охорони, поліцейські, прикордонники, 56 ОМПБр та курсанти.

Марш українських сил у Маріуполі: дивіться відео

Звільнення Маріуполя: що варто знати