У Києві стартував Марш захисників: фото й відео з масштабної події

У центрі Києва 24 серпня закінчився парад Збройних сил України. О 14:00 від парку Тараса Шевченка вже рушив Марш захисників.

Марш захисників на 30-річницю Незалежності

Ветерани пройдуть через бульвар Шевченка і Бессарабську площу до Хрещатику та Майдану Незалежності. Участь у ході також беруть волонтери та родичі військових.

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Першими крокують рідні загиблих учасників Революції Гідності та полеглих воїнів АТО й Операції об'єднаних сил. Далі в шерензі – військові медики, капелани та ветерани з різних областей України.

Колона маршу буде розбита на 32 "коробки". Частину з них організували відповідно до кожного з українських регіонів.

Перед початком ходи учасники кілька разів вигукували гасла "Слава Україні – Героям слава". Також вони заспівали відому пісню про президента Росії "Путін – х**ло".

Марш захисників до Дня Незалежності / Фото Олега Климчука, Вікторії Кутьїної, Марини Васильєвої для 24 каналу

Зауважимо, Марш захисників відбувається у Києві вже 3 рік поспіль.

Перед Маршем захисників центром Києва крокували військові ЗСУ. Загалом у параді взяли участь близько 5 тисяч службовців. На Хрещатик виходили 3 колони – піша, повітряна та механізована.

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