Обхідними шляхами: маршрут Тімановської до Варшави змінили з міркувань безпеки

Спортсменка Христина Тімановська 4 серпня залишила Токіо. До останньої хвилини не було інформації, яким саме рейсом летітиме легкоатлетка.

Спершу легкоатлетка мала летіти прямим рейсом до польської столиці Варшави. Але в останній момент її відправили літаком до Відня. Цю інформацію підтвердили в австрійському МЗС.

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Тімановську пересадили на літак з міркувань безпеки після того, як кілька журналістів забронювали місця на рейсі до Польщі. За даними ЗМІ, це рішення ухвалили дипломати, які супроводжують спортсменку.

Раніше літак авіакомпанії LOT з аеропорту Наріта вилетів із невеликим запізненням. Відомо, що необхідні процедури контролю Тімановська проходила у VIP-терміналі.

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Зауважимо, що Польща раніше погодилася надати білоруській спортсменці гуманітарну візу та запропонувала продовження кар'єри.

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