Маршрути пересування через обстріли не змінились, – Никифоров про візит Зеленського на Донбас

Проросійській бойовики активізували обстріли населених пунктів на Донбасі, під вогонь потрапили школа та дитсадок. У цей час президент Зеленський здійснює плановий візит в зону ООС.

Те, що візит президента на Донеччину був запланований раніше і не був пов'язаний з обстрілами, повідомив 24 каналу речник глави держави Сергій Никифоров. Він зазначив, що графік візиту в зону проведення Операції Об'єднаних сил, а також локації не міняли.

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Маршрути пересування через обстріли не змінились, – Никифоров

Президент справді перебуває в зоні ООС, але це планова поїздка. Ми зараз перебуваємо в Донецькій області. Через обстріли його маршрути пересування не змінились,

– пояснив Никифоров.

Речник президента наголосив, що Зеленський провів екстрену розмову з головою Європейської Ради Шарлем Мішелем. Політики обговорили загострення на Донбасі та обстріли 17 лютого.

Зеленський назвав обстріли бойовиків провокацією

Зазначимо, що глава України вже відреагував на цинічні дії бойовиків. У твітері Зеленський написав, що це – велика провокація з боку проросійських сил.

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Що відомо про обстріли окупантів на Донбасі: коротко

Лише за першу половину 17 лютого бойовики здійснили близько 30 обстрілів. З них понад 20 – з використанням забороненого озброєння.

Поранення отримав український військовий та кілька цивільних.

Під вогонь потрапив дитячий садок у Станиці Луганській та школа у Врубівці.

Українське МЗС звернулось до західних партнерів з проханням засудити дії проросійських сил.

Офіс генпрокурора та СБУ відкрили кримінальні провадження.

Президент Зеленський здійснює візит в зону ООС: відео