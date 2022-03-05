Маршрути пропрацьовані, все погоджено, – Кириленко про "зелені коридори"

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко розповів про відкриття "зелених коридорів". Зокрема він наголосив, що маршрути уже пропрацьовані, а також усе погоджено.

В ефірі 24 каналу голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив про запуск "зелених коридорів". Зокрема він наголосив на тому, що вдалося погодити маршрути.

Важливо У Маріуполі з 11:00 почнеться евакуація "зеленим коридором": виїжджати можна і на власному авто

Маршрут "зеленого коридору" уже погоджений

Павло Кириленко підкреслив, що наразі існує справжня гуманітарна катастрофа у Маріупольському районі та Волноваському районі. Тож це основні напрямки для роботи.

Усю ніч буквально пропрацьовувалися напрямки. Дуже складна була процедура,

– прокоментував він.

Відомо ж, що маршрут "зеленого коридору" буде таким: Маріуполь – Микільське – Розівка ​​– Пологи – Оріхів – Запоріжжя.

Розпочнеться евакуація об 11:00. Містянам дозволять виїжджати як організованим владою транспортом, так і особистим.

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