Маршрути пропрацьовані, все погоджено, – Кириленко про "зелені коридори"
Голова Донецької ОВА Павло Кириленко розповів про відкриття "зелених коридорів". Зокрема він наголосив, що маршрути уже пропрацьовані, а також усе погоджено.
В ефірі 24 каналу голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив про запуск "зелених коридорів". Зокрема він наголосив на тому, що вдалося погодити маршрути.
Важливо У Маріуполі з 11:00 почнеться евакуація "зеленим коридором": виїжджати можна і на власному авто
Маршрут "зеленого коридору" уже погоджений
Павло Кириленко підкреслив, що наразі існує справжня гуманітарна катастрофа у Маріупольському районі та Волноваському районі. Тож це основні напрямки для роботи.
Усю ніч буквально пропрацьовувалися напрямки. Дуже складна була процедура,
– прокоментував він.
Відомо ж, що маршрут "зеленого коридору" буде таким: Маріуполь – Микільське – Розівка – Пологи – Оріхів – Запоріжжя.
Розпочнеться евакуація об 11:00. Містянам дозволять виїжджати як організованим владою транспортом, так і особистим.
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