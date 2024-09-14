Нічия за особистими зустрічами: Костюк дізналась першу суперницю на турнірі в Сеулі

З 16 по 22 вересня відбудеться хардовий тенісний турнір WTA 500. Експерша ракетка України візьме участь у змаганнях в Сеулі.

Марта Костюк, українська тенісистка, наступного тижня візьме участь у тенісному турнірі WTA 500 в Сеулі. 22-річна спортсменка дізналась проти кого буде грати у першому раунді змагань.

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Марта Костюк визначилась з першою суперницею на WTA 500

Українська тенісистка у першому колі буде змагатись проти представниці Нідерландів – Аранчеї Рус. До цього спортсменки вже зустрічались між собою.

Особистий рахунок зустрічей – 1:1. Спочатку Рус перемогла українку в першому раунді турніру WTA 250, який відбувався у 2018 році у Ташкенті. Через рік Марта Костюк взяла реванш у чвертьфіналі турніру ITF W60 у іспанській Валенсії.

Зазначимо, що українка посідає 18-місце у оновленому рейтингу світової Жіночої тенісної асоціації. На попередньому турнірі US Open у драматичній грі поступилась Еммі Наварро та закінчила виступи на змаганнях.