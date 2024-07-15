Безуглу відкликали з посади голови підкомітету у Раді: яка причина

Народна депутатка Мар'яна Безугла повідомила, що її відкликали з посади голови підкомітету з питань демократичного цивільного контролю. Це рішення ухвалив Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

За її словами, таке рішення пов'язане з тим, що вона розповідала "правду про проблеми військових Збройних сил України".

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Як відреагувала Безугла на своє зняття з посади

Нардепка зазначила, що "реакцією комітету на правду про проблеми в ЗСУ та звернення військових сьогодні стало голосування щодо мого зняття з посади голови підкомітету з питань цивільного демократичного нагляду та контролю".

За словами Безуглої під час засідання лунали такі тези: "не можна дискредитувати військове керівництво, скоро комбригів будуть знімати через фейсбук і тощо".

Від голосування за зняття Безуглої з посади, за її словами, утрималися чотири нардепи.

Колеги, підкомітету не існує, бо ви до нього не доєдналися. З нічого знімати. Комітету в нас практично не існує. Ви поховалися і створили собі кишенькові підкомітети і радо проголосували усі. Ці "підкомітети" в абсолютній більшості навіть не мають засідань, не кажучи вже про рішення. Для візиток. Ви мовчите всередині та назовні,

– написала нардепка.

Вона зазначила, що, мовляв, жодного рішення комітету за місяці не було. Ні стосовно "викрадання людей в ТЦК та СП, ні Содоля" тощо.

"Я залишаюсь заступницею голови Комітету, членом комітету та народним депутатом України. Справа не у візитках, справа у справах", – підкреслила Мар'яна Безугла.