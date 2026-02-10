Нардепку Безуглу можуть відстронити через те, що вона "послала" Тищенка
- Рада може позбавити депутатку Мар'яну Безуглу права участі в одному пленарному засіданні.
- Причиною цьому стали грубі висловлювання на адресу колеги Миколи Тищенка.
Комітет Верховної Ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи дав рекомендації позбавити народну депутатку Мар'яну Безуглу права брати участь в одному з пленарних засідань. Сталося це через скандальний іцидент у грудні 2025 року.
Подробиці такого рішення пояснюють на сайті парламентського комітету.
Як у Раді відреагували на поведінку Безуглої?
В офіційному повідомленні йдеться про те, що комітет розглянув заяви народного депутата Миколи Тищенка та голови Верховної Ради Руслана Стефанчука стосовно висловлювань та дій Мар'яни Безуглої під час пленарного засідання парламенту 16 грудня 2025 року.
Нагадаємо, що тоді ще до початку пленарного засідання Безугла заблокувала трибуну, вимагаючи відставки головнокомандувача ЗСУ Валерія Сирського. Під час своєї акції вона грубо накинулася на колегу Миколу Тищенка, вигукнувши: "Та пішов ти на**й! Чого ти тут ходиш?!".
Того ж дня нардепка мала ще один конфлікт – цього разу з Сергієм Тарутою.
У яких ще скандалах засвітилася Безугла?
У липні 2025 року Мар'яна Безугла опинилася в центрі чергового скандалу через свою поведінку під час акцій протесту проти змін до закону про НАБУ та САП. Тоді народний депутат Ярослав Юрчишин публічно поставив під сумнів доцільність допуску Безуглої до державної таємниці й інформації про озброєння, а також закликав провести етичну оцінку її дій.
Прохання про відсторонення нардепки порушується також не вперше. Влітку Наталія Піпа виступила з такою вимогою через зневажливі висловлювання Безуглої щодо загиблого військовослужбовця Дмитра Ісаєнка. Безугла назвала смерть Ісаєнка "кармою", пояснюючи це його нібито ухиленням від мобілізації.