Мар'яна Безугла пояснила, чому передумала йти з фракції "Слуга народу"
Джерело:Мар'яна Безугла
Народна депутатка Мар'яна Безугла після серії скандалів та гучних заяв вирішила, все ж, залишитись у складі фракції. Також вона розповіла, чому змінила свою думку, не дивлячись на вже написану заяву на вихід з фракції.
За словами Мар'яни Безуглої, вона, все ж, вирішила залишитись у фракції, "щоб не підводити президента у важкі часи".
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На рішення депутатки не вплинули навіть попередні скандали з її участю
Безугла говорить, що на її рішення вплинуло прохання не розхитувати ситуацію.
Можна було б скандалити, вимагати, щоб одну саме мене відпустили, але навіщо. Якщо просять не хитати і так складну ситуацію,
– пише народна депутатка.
Безугла говорить, що їй подобається далеко не все, але вона спробує покращити, що в її силах. Крім того, у партію Слуга Народу повертатися вона не збирається.
Що відомо про попередні скандали з нардепкою Безуглою
- 5 січня Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки відкликав Мар'яну Безуглу з посади заступниці голови. Тоді члени Комітету з питань оборони майже одноголосно проголосували за відкликання Безуглої. Утримався лише один народний обранець.
- Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук висловився стосовно заступниці голови парламентського комітету з питань нацбезпеки Мар'яни Безуглої. Він зауважив, що у нього з нею також складні взаємини. Він наголосив, що також піддавався критиці з боку народної депутатки.
- Втім, на засіданні Верховної Ради не змогли винести на порядок денний постанову про звільнення депутатки Мар'яни Безуглої з посади заступниці голови комітету з питань безпеки та оборони. Депутати навіть блокували Раду, аби завадити розгляду постанови.
- Пізніше нардеп Залізняк пояснив 24 Каналу, що голосів на звільнення Безуглої в залі була б конституційна більшість. Втім, у Офісі Президента сказали, що не можна такого робити.
- 12 січня Мар'яна Безугла повідомила, що її заяви на вихід із партії та фракції "Слуга народу" офіційно прийняли. Тоді вона наголосила, що продовжить працювати над проєктами щодо національної безпеки та оборони і запевнила, що робитиме це "із більшою інтенсивністю і відкритістю".