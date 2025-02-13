Хто ви така, – Ігнат різко відповів Безуглій, яка звинуватила Повітряні сили у брехні
- Юрій Ігнат різко відповів народній депутатці Мар’яні Безуглій, яка звинуватила Повітряні сили у брехні про збиття ворожих засобів, пояснивши, як працює протиповітряна оборона.
- Ігнат наголосив на успішній роботі ППО, яка збила всі балістичні ракети, що загрожували Києву, і піддав сумніву компетентність Безуглої в оцінці бойової роботи Повітряних сил.
Юрій Ігнат відповів народній депутатці Мар’яні Безуглій, яка звинуватила Повітряні сили ЗСУ у тому, що вони брешуть в офіційних зведеннях про збиття ворожих засобів.
Свою реакцію начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ оприлюднив на сторінці у Facebook, передає 24 Канал.
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Як Ігнат відповів Безуглій
Нещодавно Безугла у соцмережах поширила фотографію наслідків ракетної атаки по Обороні зранку 12 лютого. Вона звинуватила Повітряні сили у брехні щодо "падіння уламків", наголосивши на "кратері від незбитої ракети".
Своєю чергою Юрій Ігнат різко заявив їй у відповідь та звинуватив в некомпетентності. Він також пояснив, як протиповітряна оборона може збивати ворожу балістику, наголосивши, що ППО вдалося збити всі балістичні ракети.
Зенітна керована ракета ЗРК "Patriot" здатна збивати балістичну лише безпосереднім зіткненням "лоб в лоб". Завдяки кінетичній енергії під час зіткнення, ворожа ракета або вибухає, або ж змінює траєкторію польоту і падає на землю. Іншого способу уражати балістику в нас немає,
– написав він.
За його словами, якщо ракета не вибухнула в повітрі, зберігається висока ймовірність детонації бойової частини на землі. Це означає, що уражена ракета уже не летить в ціль, куди її направив ворог, але на землю вона впаде.
Він наголосив, що того ранку росіяни намагалися вдарити по критичній інфраструктурі Києва, позбавивши місцевих електроенергії, і наслідки могли бути жахливими. Втім, він відзначив успішну роботу наших оборонців неба.
"Коли зенітний ракетний дивізіон Героя України, на рахунку якого десятки збитих балістичних ракет у небі столиці, тисячі врятованих життів киян веде бойову роботу і доповідає, що всі шість ракет знищено, то хто ви така, пані Безугла, щоб оцінювати ефективність та піддавати сумніву якість бойової роботи українських зенітників", – пояснив речник.
На думку Ігната, фото, оприлюднене Безуглою – це "оперативний об’єктивний контроль для ворога".