Хто ви така, – Ігнат різко відповів Безуглій, яка звинуватила Повітряні сили у брехні

Юрій Ігнат відповів народній депутатці Мар’яні Безуглій, яка звинуватила Повітряні сили ЗСУ у тому, що вони брешуть в офіційних зведеннях про збиття ворожих засобів.

Свою реакцію начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ оприлюднив на сторінці у Facebook, передає 24 Канал.

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Як Ігнат відповів Безуглій

Нещодавно Безугла у соцмережах поширила фотографію наслідків ракетної атаки по Обороні зранку 12 лютого. Вона звинуватила Повітряні сили у брехні щодо "падіння уламків", наголосивши на "кратері від незбитої ракети".

Своєю чергою Юрій Ігнат різко заявив їй у відповідь та звинуватив в некомпетентності. Він також пояснив, як протиповітряна оборона може збивати ворожу балістику, наголосивши, що ППО вдалося збити всі балістичні ракети.

Зенітна керована ракета ЗРК "Patriot" здатна збивати балістичну лише безпосереднім зіткненням "лоб в лоб". Завдяки кінетичній енергії під час зіткнення, ворожа ракета або вибухає, або ж змінює траєкторію польоту і падає на землю. Іншого способу уражати балістику в нас немає,

– написав він.

За його словами, якщо ракета не вибухнула в повітрі, зберігається висока ймовірність детонації бойової частини на землі. Це означає, що уражена ракета уже не летить в ціль, куди її направив ворог, але на землю вона впаде.

Він наголосив, що того ранку росіяни намагалися вдарити по критичній інфраструктурі Києва, позбавивши місцевих електроенергії, і наслідки могли бути жахливими. Втім, він відзначив успішну роботу наших оборонців неба.

"Коли зенітний ракетний дивізіон Героя України, на рахунку якого десятки збитих балістичних ракет у небі столиці, тисячі врятованих життів киян веде бойову роботу і доповідає, що всі шість ракет знищено, то хто ви така, пані Безугла, щоб оцінювати ефективність та піддавати сумніву якість бойової роботи українських зенітників", – пояснив речник.

На думку Ігната, фото, оприлюднене Безуглою – це "оперативний об’єктивний контроль для ворога".