Гірше, ніж у фільмах про апокаліпсис: моторошні фото повністю зруйнованої Мар'їнки

У мережі опублікували, як зараз виглядає Мар'їнка. Місто, де вирувало життя й люди мріяли про майбутнє, перетворилося у випалені руїни.

Російські окупанти регулярно відкривають вогонь по Мар'їнці. Ворог буквально випалює місто, розташоване у Покровському районі на Донеччині.

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Україна обов'язково відбудує усі свої міста та села. Російські окупанти не мають в Україні жодних шансів. Усе, що їм тут "світить" – полон або пакет. Ворог це розуміє й знавісніло обстрілює цивільну інфраструктуру.

Фото з Мар'їнки шокують. Колись там лунав дитячий сміх, а люди засинали з вірою у завтра. Тепер житлові райони нагадують випалений пустир.

Як виглядає Мар'їнка зараз / Фото з телеграм-каналу Дениса Казанського

У Бахмут зайшли ССО

Станом на 4 березня у Бахмут увійшли ССО. Вони упродовж багатьох років навчаються виконувати завдання саме у міських забудовах. Так герої оборонятимуть й Бахмут. Мета – ліквідовувати російських окупантів.

Загарбникам завдають колосальних втрат. Зокрема, лише сьогодні прикордонники "задвохсотили" 25 окупантів. Ворога вистежують та знищують. Окупанти не мають жодних шансів.