На машині – прапор СРСР: у Білорусі біля кордонів Росії та України багато російської техніки

У Річиці в Білорусі, що поруч з кордонами Росії та України, зафіксували ешелон з військовою технікою російських збройних сил.

На платформах нарахували не менше ніж 5 одиниць танків Т-72, Урали, КамАЗи й не менше 6 зенітних ракетних комплексів "Тор-М2".

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Поряд з ешелоном: машини зв'язку, намети для особового складу, бойові машини десанту та піхоти, МТ-ЛБ і не менше 6 одиниць САУ 2С3 "Акація".

Цікаво, що на одній із машин можна побачити прапор СРСР.

Нагадаємо, що багато експертів переконані в тому, що російські війська намагатимуться досягнути хоча б якихось успіхів у війни до 9 травня, адже це важливо для Путіна.

Поки що ворог нарощує свої сили на Донбасі. Радник офісу президента Олексій Арестович вважає, що окупанти спробують остаточно захопити Маріуполь.

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