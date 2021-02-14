Маск хоче поспілкуватися з Путіним: де саме

Ілон Маск звернувся до президента Росії Володимира Путіна з пропозицією поспілкуватися в соцмережі Clubhouse. У Кремлі наразі ніяк не відреагували на запрошення.

До Путіна Маск звернувся через твіттер, тегнувши офіційний акаунт Кремля. Засновник SpaceX та глава Tesla також опублікував 2 пости.

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Що написав Маск та чи була реакція Кремля

Перший пост Ілон Макс зробив англійською мовою.

Чи не хотіли б ви поспілкуватися зі мною у в Clubhouse,

– йдеться у ньому.

Другий – російською та звучить так: "Було б великою честю поговорити з вами". Американський бізнесмен не уточнив, про що саме хоче говорити з керівництвом Росії.

У Путіна на пропозицію Маска наразі не відреагували.