Венесуельський диктатор Ніколас Мадуро викликав Ілона Маска "на бій", той погодився

Одіозний американський підприємець Ілон Маск погодився на пропозицію самопроголошеного президента Венесуели Ніколаса Мадуро стосовно проведення "бою". Незадовго до цього Маск підтримав опозицію, яка заперечувала перемогу Мадуро на виборах.

Через підтримку опозиції Мадуро оголосив американського бізнесмена своїм "новим заклятим ворогом". Він під час пресконференції почав стверджувати, що Ілон Маск "хоче прийти зі своїми ракетами та армією, щоб вдертися до Венесуели". Водночас Мадуро наголосив, що готовий протистояти Маску і не боїться його.

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Маск погодився на бій з Мадуро

На президентських виборах у Венесуелі Мадуро переміг з 51,2% голосів, а його конкурент Едмундо Гонсалес набрав 44,2%. Однак екзитпол, проведений Edison Research, показав, що Гонсалес переміг з 30-відсотковим відривом.

Міністр закордонних справ Перу заявив про "шахрайські наміри", які, за його словами, існують в уряді Венесуели. Ілон Маск також був серед тих, хто поставив під сумнів остаточні результати та назвав Мадуро шахраєм.

Опозиція почала протести. Виступаючи перед своїми прихильниками, Мадуро звинуватив у цьому, зокрема, владу США та Ілона Маска, якого викликав на поєдинок.

Я приймаю (виклик – 24 Канал)

– заявив мільярдер у соцмережі X.

У разі його перемоги американський бізнесмен вимагає відставки Мадуро з посту президента Венесуели. Водночас підприємець висловив сумнів, що поєдинок відбудеться, оскільки Мадуро, на його думку, злякається та відмовиться від бою.

Цікаво, що ще нещодавно Ілон Маск говорив про бій з Марком Цукербергом "в будь-якому місці, в будь-який час, за будь-якими правилами", який так і не відбувся.