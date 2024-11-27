"Не окей": Маск відреагував на запит Байдена до Конгресу про нову підтримку України

Мільярдер Ілон Маск, якому обраний президент США Дональд Трамп підготував посаду у своїй адміністрації, розкритикував прохання президента Джо Байдена до Конгресу про виділення ще 24 мільярда доларів на допомогу Україні зброєю і поповнення запасів США.

Про це Маск написав у коментарі у своїй соцмережі Х (Twitter), інформує 24 Канал.

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Маск досить лаконічно прокоментував повідомлення, в якому сказано, що Джо Байден "попросив ще 24 мільярда для України".

"Це не ок", – зазначив мільярдер.

Довідково. Як пише Politico, президент США Джо Байден звернувся до Конгресу США з проханням виділити ще 24 мільярда доларів на військову допомогу Україні та заміну американського озброєння, яке було передано Києву.

Дві третини запитуваної суми, 16 мільярдів, повинні піти на поповнення американських запасів.

Решта 8 мільярдів – на Ініціативу сприяння безпеці України, в рамках якої Пентагон підписує контракти з американськими компаніями на озброєння українських сил оборони.