В Україні відреагували на свідчення про довгу дружбу Путіна з Ілоном Маском

The Wall Street Journal раніше написав, що Ілон Маск регулярно спілкується з Владіміром Путіним ще з кінця 2022 року. В Україні занепокоєні такою безвідповідальною поведінкою медійного мільярдера.

Свою реакцію на ці свідчення WSJ висловив Андрій Коваленко, керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки й оборони України (РНБО).

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В чому небезпека дружби Маска з Путіним

Коваленко зазначає, що Маск спілкується з Путіним і закриває очі на російську контрабанду старлінків.

Втім, ще гірше, що Маск мав контакти з Сергієм Кірієнком, першим заступником керівника Адміністрації президента Росії. Саме він відповідальний за всю пропаганду проти України.

Це тривожна новина на тлі того, що Маск є власником великої соціальної мережі X (колишній Твіттер). Саме її Росія активно використовує з метою пропаганди на західну аудиторію.

Х (Твіттер) – окрім телебачення, є основним інструментом російської пропаганди на Заході та Близькому Сході,

– каже Коваленко.

Нагадаємо, The Wall Street Journal опублікував розслідування, де йшлося про багаторічні зв'язки Ілона Маска з Владіміром Путіним.

Саме російський лідер міг вплинути на мільярдера не активовувати Starlink на Тайвані, роблячи послугу китайському лідеру Сі Цзіньпіну.