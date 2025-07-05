Ілон Маск оголосив про створення нової партії "Америка" у США

Мільярдер Ілон Маск 5 липня оголосив про створення партії "Америка". За цю ідею проголосували його підписники у X днем раніше.

Маск заявив, що це "поверне свободу" американцям. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пост Ілона Маска у соцмережі X.

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Маск засновує третю партію у США

4 липня, на День незалежності США, у себе на сторінці Маск запустив опитування з питанням "Чи варто нам створити партію "Америка"?". 5 липня він підсумував опитування та оголосив про створення своєї партії.

Сьогодні створено партію "Америка", щоб повернути вам вашу свободу,

– заявив Ілон Маск.

Маск вважає, що Демократична та Республіканська партії США фактично є одним і тим самим. Тобто він називає США країною з однопартійною системою, на кшталт Китаю.

"Коли йдеться про банкрутування нашої країни через марнотратство та хабарництво, ми живемо в однопартійній системі, а не демократії", – зазначив мільярдер.

Пізніше він також написав пост у відповідь на це оголошення, де сказав, що "відповіді на це оголошення – комедійне золото".

У опитуванні Маска 65,4% учасників висловили підтримку ініціативі створити нову партію у США. У опитуванні взяли участь всього 1,25 мільйона користувачів. Водночас населення США – близько 340 мільйонів.