Ілон Маск пожертвував 75 мільйонів доларів на кампанію Трампа, — Bloomberg

У США тривають передвиборчі перегони між Дональдом Трампом та Камалою Гарріс. Ілон Маск пожертвував на компанію республіканця 75 мільйонів доларів.

Ілон Маск вклав 75 ​​мільйонів доларів у комітет суперполітичних дій, який він створив на початку цього року, Тепер він серед вищих політичних донорів, адже він оплачує значну частину кампанії Дональда Трампа.

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Маск зробив 7 внесків

Супер PAC Маска оплачує операції Трампа з виборчого голосування в штатах, щоб підвищити шанси Трампа та його партії у змінних округах, що дозволило б отримати більшість у Палаті представників. Група America PAC також вкладає кошти на цифрові рекламні кампанії. Частина з них націлені на молодих чоловіків через намагання залучити їх до виборчих дільниць, щоб компенсувати перевагу Гарріс серед жінок-виборців.

Маск був єдиним донором America PAC. Він зробив сім окремих внесків між 3 липня та 5 вересня. Група витратила 72 мільйони доларів і почала жовтень з 4 мільйонами доларів на руках. Основна частина витрат, а саме 68,5 мільйонів доларів, була спрямована на підтримку Трампа.

Маск раніше робив лише скромні пожертви федеральним кандидатам. Крім цього, бізнесмен все активніше підтримує Трампа та все більше демонструє свою прихильність.

Трамп заявив, що попросить Маска приєднатися до його адміністрації, якщо переможе на виборах.