Ілон Маск провів секретну зустріч із послом Ірану в ООН

Засновник Tesla та SpaceX, американський мільярдер Ілон Маск, якого Дональд Трамп призначить головою нового департаменту ефективності уряду США, зустрівся з послом Ірану ООН Аміром Саїдою Іравані.

Зустріч відбулася у понеділок, 11 листопада, на ній обговорили зниження напруженості між Вашингтоном та Тегераном. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на двох іранських чиновників, передає 24 Канал.

Дивіться також Нова місія Трампа: чи зможуть Маск і скандальний Рамасвамі зашкодити Україні на посадах

Маск зустрівся з послом Ірану

За даними видання, зустріч відбулася у таємному місці й тривала понад годину. Співрозмовники видання кажуть, що обговорення стосувалося питання, як налагодити відносини між Іраном та Сполученими Штатами, між якими вже тривалий час спостерігається серйозна напруга.

Одне із джерел NYT каже, що ініціатором зустрічі був Маск, водночас посол Ірану обрав місце. Посадовець іранського МЗС запевняє, що під час розмови представник сказав Маску, що він має досягти зняття санкцій з країни та перевезти частину свого бізнесу у Тегеран.

Директор Трампа з комунікацій Стівен Чунг відмовився коментувати "повідомлення про приватні зустрічі, які відбулися чи не відбулися". Сам мільярдер також не прокоментував свою участь у зустрічі. В місії Ірану при ООН також не захотіли висловлюватися щодо зустрічі.

Цікаво, що про зустріч, як пише західна преса, не було повідомлено представників адміністрації чинного американського президента Джо Байдена в ООН, і вони не мають незалежного підтвердження її проведення.

До слова, NBC писало, що союз Трампа з Маском виглядає нестабільним через роздратування в його команді. Чимало союзників новообраного президента вважають цей зв’язок ризикованим. Важливо, що Маск уже отримав певну вигоду після виборів.