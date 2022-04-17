Маски скинуто: у жителів Донбасу зникають ілюзії щодо Росії, – Подоляк

Росія продовжує примусово мобілізовувати жителів окупованого Донбасу та кидати їх без підготовки в бій. У людей вже зникають ілюзії щодо держави-агресорки.

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що вже навіть жителі окупованих частин Донецької та Луганської областей починають розуміти, що несе зі собою Росія.

Читайте також На окупованому Донбасі росіяни мобілізують дітей до армії

Примусова мобілізація на окупованих територіях

Росія продовжує примусово мобілізовувати жителів окупованого Донбасу – усіх чоловіків віком від 18 до 60 років,

– зазначив Подоляк.

Він уточнив, що від призову не рятують навіть блат чи зв'язки з місцевою "адміністрацією", оскільки російські куратори невдоволені виконанням плану.

Мобілізованих відправляють у бій без будь-якої підготовки чи екіпірування. Радник глави ОП наголосив, що російські солдати використовують жителів окупованих територій як гарматне м'ясо – кидають вперед для визначення вогневих позицій.

"Втрати шалені. Додому приходять похоронки. Починають мобілізовувати 17-річних дітей", – додав Подоляк.

У жителів Донбасу відкриваються очі

Протягом 8 років Росія розповідала, що рятує Донбас.

Сьогодні маски остаточно скинуто. Стертий з лиця землі Маріуполь, ракетні удари по Краматорську, примусова мобілізація. У жителів Донбасу зникають ілюзії щодо Росії,

– підсумував радник глави ОП.

Він запевнив, що коли Україна звільнить Донбас, туди нарешті повернеться мир і життя.

Зверніть увагу – Чубаров про те, що росіяни бояться, що війна закінчиться звільненням Україною Криму: дивіться відео