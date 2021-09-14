Масковий режим і дистанція: Шмигаль пояснив, що буде з транспортом під час посилення карантину
Джерело:24 канал
Прем'єр Денис Шмигаль розповів, що під час посилення карантину в Україні не планують зупиняти роботу громадського транспорту. Водночас певних норм і пасажири, і перевізники все ж мають дотримуватися.
Очільник уряду під час пресконференції розповів, як Кабмін планує протидіяти пандемії COVID-19 та які обмеження можуть запровадити у червоній зоні карантину.
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Як працюватиме громадський транспорт
Шмигаль пояснив, що уряд вимагатиме водіїв та працівників громадського транспорту вакцинуватися.
Підхід до всіх буде справедливий та однаковий. Колективи мають бути вакциновані. У жовтій зоні – мінімум однією дозою, а червоній – двома,
– наголосив прем'єр.
Щодо пасажирів, то вимоги для них незмінні:
- масковий режим;
- соціальна дистанція.
За його словами, вимагати сертифікати вакцинації у пасажирів громадського транспорту недоцільно. Водночас очільник уряду підкреслив, що припиняти роботу громадського транспорту не планують.
Наша мета – захистити людей, не втручаючись в економіку та не роблячи жорсткого локдауну,
– зауважив Шмигаль.
Він додав, що в Україні працюватиме адаптивний карантин у тому ж вигляді, в якому він функціонував раніше. Деякі обмеження будуть пом'якшені для вакцинованих колективів.