Масковий режим і дистанція: Шмигаль пояснив, що буде з транспортом під час посилення карантину

Прем'єр Денис Шмигаль розповів, що під час посилення карантину в Україні не планують зупиняти роботу громадського транспорту. Водночас певних норм і пасажири, і перевізники все ж мають дотримуватися.

Очільник уряду під час пресконференції розповів, як Кабмін планує протидіяти пандемії COVID-19 та які обмеження можуть запровадити у червоній зоні карантину.

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Як працюватиме громадський транспорт

Шмигаль пояснив, що уряд вимагатиме водіїв та працівників громадського транспорту вакцинуватися.

Підхід до всіх буде справедливий та однаковий. Колективи мають бути вакциновані. У жовтій зоні – мінімум однією дозою, а червоній – двома,

– наголосив прем'єр.

Щодо пасажирів, то вимоги для них незмінні:

масковий режим;

соціальна дистанція.

За його словами, вимагати сертифікати вакцинації у пасажирів громадського транспорту недоцільно. Водночас очільник уряду підкреслив, що припиняти роботу громадського транспорту не планують.

Наша мета – захистити людей, не втручаючись в економіку та не роблячи жорсткого локдауну,

– зауважив Шмигаль.

Він додав, що в Україні працюватиме адаптивний карантин у тому ж вигляді, в якому він функціонував раніше. Деякі обмеження будуть пом'якшені для вакцинованих колективів.