Через загрозу чуми в Росії почали вводити масковий режим

На Іркутському алюмінієвому заводі у Шелехові ввели обов'язковий масковий режим через повідомлення про виявлення випадку зараження чумою. Заходи безпеки вжили після інформації про смерть жінки з підозрою на небезпечне захворювання.

Про ситуацію з імовірним поширенням чуми в Росії пише низка медіа й телеграм-каналів, попри те, що влада цю інформацію приховує.

Що відомо про обмеження через інфекцію в Росії?

Про впровадження обов'язкових профілактичних заходів для робітників алюмінієвого заводу повідомив директор підприємства Артем Фоминих.

Промисловий об'єкт входить до структури компанії Русал і є містоутворюючим підприємством для Шелехова. Запровадження спеціального режиму на такому об'єкті свідчить про серйозність епідеміологічних ризиків для регіону.

Офіційні структури Росспоживнагляду наразі утримуються від розгорнутих коментарів щодо ситуації. Водночас запровадження протиепідемічних обмежень вказує на намагання регіональної влади стримати поширення небезпечної інфекції.

Нагадаємо, що в Іркутській області Росії зафіксували спалах смертельної чуми. Внаслідок захворювання померла 28-річна співробітниця протичумного інституту. Наразі 189 людей перебувають під карантинним наглядом.

При цьому, провідний російський епідеміолог Михайло Фаворов, який проживає у США, заявив, що пояснення про нібито розбиту пробірку є малоймовірним. За його словами, фахівці працюють у спеціальних захисних костюмах, тому така версія виглядає абсурдною. Водночас, на думку епідеміолога, російська влада зараз масштабно приховує інформацію від громадськості.