Навіть одна година – це допомога: як і де у Львові плетуть маскувальні сітки для армії
- У Львові волонтери плетуть маскувальні сітки для ЗСУ з матеріалу спанбонд, що знижує витрати та подовжує термін експлуатації сіток.
- До плетіння долучаються різні люди, а центри плетіння розташовані в кількох локаціях Львова.
- Сітки допомагають маскувати військові об'єкти, частково захищаючи від FPV-дронів, а військові постійно потребують їх через втрати на фронті.
- Мисткиня Софія Козлова закликає приєднуватися до волонтерства, оскільки навіть одна година допомоги є важливою.
Щовихідних у гуртожитку Львівської національній академії мистецтв волонтери плетуть маскувальні сітки для ЗСУ. Те, що починалося як імпровізована ініціатива студентів у перші дні вторгнення, перетворилося на потужний центр підтримки фронту.
Багато маскувальних сіток виготовляють у волонтерському центрі "Сітки імені пса Патрона" при академії мистецтв у Львові. Засновницею цього центру є волонтерка та мисткиня Софія Козлова, пише 24 Канал.
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Як утворився волонтерський центр
Розпочалось все з 24 лютого 2022 року, коли студенти заклали тканинами ціле ліжко в маленькій гуртожитській кімнаті Софії. Уже наступного дня вона знайшла більший простір, який також розташований у приміщенні гуртожитку на вулиці Кримській 30, і зараз є волонтерським центром "Сітки імені пса Патрона".
Волонтерський центр "Сітки імені пса Патрона" / Фото Анни Сікорської, 24 Канал
Техніка плетення сучасних сіток і матеріали для них
Сьогодні центр виготовляє сітки зі спанбонду – матеріалу, який колись використовували в сільському господарстві для накриття полуниць. Його переваги – міцність, легкість, водостійкість та доступна ціна. Якщо раніше основним матеріалом була бавовна, то тепер – спанбонд, і це дозволяє значно знизити витрати. Крім того, спанбонд не вбирає вологу й не гниє, що продовжує термін експлуатації сіток.
Центр також використовує спеціальну машинку для нарізання смужок, яка полегшує та пришвидшує роботу.
Раніше на нарізання одного рулону йшли тижні, тепер – 4 хвилини,
– зазначає Софія.
У Львові плетуть маскувальні сітки / Фото Анни Сікорської, 24 Канал
Сітки створюють у різних кольорах, залежно від запиту – зелені, коричневі, світлі – для степових зон, чорні – для випалених ділянок, білі з коричневим – для снігу.
Для зручності військових, у центрі створили візуальний каталог – фото сіток у реальному середовищі, аби було зрозуміло, як саме вони виглядають на місцевості. Загалом за одні вихідні волонтери сплітають приблизно 100 квадратних метрів сітки.
Сітки, які плетуть волонтери / Фото Анни Сікорської, 24 Канал
Хто долучається до плетіння сіток
До центру приходять різні люди: одні – на кілька годин, інші – постійно. Серед волонтерів – і ті, хто в цьому русі з перших днів.
Це моє духовне зарядження, бо розумієш: люди, які зібрались у цьому просторі мають таку ж мету як і ти, допомагати та докладати зусилля до боротьби. З часом вони стають частинкою твого життя, а плетіння сіток, як своєрідна рутина,
– розповідає волонтерка Анастасія Почтарук.
Ще одна волонтерка, Аделіна Манагарова, яка родом із Нової Каховки та приїхала до Львова на навчання, розповідає що для неї означає процес плетіння: "Плетіння сіток тут, стало місцем, яке допомогло мені соціалізуватись після переїзду. Тут є своєрідна атмосфера підтримки людей, яким не байдуже до ситуації навколо".
Плетіння сіток у Львові / Фото Анни Сікорської, 24 Канал
Що кажуть про таку допомогу військові
Військові часто надсилають фото й відео зі маскувальними сітками, а також подяки, прапори, гільзи. Також вони зазначають, що сітки потрібні постійно – незалежно від погоди чи ситуації на фронті. Це розхідний матеріал, який постійно втрачається, згорає разом з технікою.
Сітки частково можуть врятувати від FPV-дронів. Хлопці натягують їх над траншеями, окопами, саме тоді сітка заплутує в себе FPV-дрони й це може врятувати життя,
– додає Анастасія.
Деякі сітки замовляються спеціально для маскування антен, адже матеріал добре пропускає зв'язок. І кожен відгук з фронту – це підтвердження важливості праці.
Волонтерський центр "Сітки імені пса Патрона" / Фото Анни Сікорської, 24 Канал
Як долучитися до плетіння сіток у Львові
"Навіть одна година, проведена з нами, – це велика допомога. Ця справа – не лише про гроші. Це про руки, які приходять і працюють. У Львові є багато центрів плетіння сіток, і кожен може знайти зручну локацію", – зазначає Софія.
Центри плетіння сіток у Львові
- Камуфляжна сітка "By_Porokhova": вул. Городоцька, 38 (3-й поверх, кімната 35)
- Центр "Новий Акрополь": вул. Петра Дорошенка, 7 (2-й поверх)
- Центр у Львівській обласній дитячій бібліотеці: вул. Володимира Винниченка, 1 (2-й поверх)
- Центр "Ідея": пр-т Червоної Калини, 58 (Львівська відкрита лабораторія)
- Центр в церкві святих Ольга та Єлизавета: пл. Кропивницького, 1 (на задній частині церкви)
- Центр Hand Made по-львівськи для Армії руками волонтерів: вул. Митрополита Андрія, 3 (Студентська бібліотека Національного університету "Львівська політехніка")
- Центр у Львівській обласній бібліотеці для молоді: пл. Ринок, 9
Софія Козлова наголошує, що будь-яка людина, яка може зав'язати шнурки, може сплести сітку. Тож, якщо у вас є вільний час і бажання – долучитись до такої ініціативи може кожен.