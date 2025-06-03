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24 Канал Новини України Навіть одна година – це допомога: як і де у Львові плетуть маскувальні сітки для армії
3 червня, 19:36
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Навіть одна година – це допомога: як і де у Львові плетуть маскувальні сітки для армії

Анна Сікорська
Основні тези
  • У Львові волонтери плетуть маскувальні сітки для ЗСУ з матеріалу спанбонд, що знижує витрати та подовжує термін експлуатації сіток.
  • До плетіння долучаються різні люди, а центри плетіння розташовані в кількох локаціях Львова.
  • Сітки допомагають маскувати військові об'єкти, частково захищаючи від FPV-дронів, а військові постійно потребують їх через втрати на фронті.
  • Мисткиня Софія Козлова закликає приєднуватися до волонтерства, оскільки навіть одна година допомоги є важливою.

Щовихідних у гуртожитку Львівської національній академії мистецтв волонтери плетуть маскувальні сітки для ЗСУ. Те, що починалося як імпровізована ініціатива студентів у перші дні вторгнення, перетворилося на потужний центр підтримки фронту.

Багато маскувальних сіток виготовляють у волонтерському центрі "Сітки імені пса Патрона" при академії мистецтв у Львові. Засновницею цього центру є волонтерка та мисткиня Софія Козлова, пише 24 Канал

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Як утворився волонтерський центр

Розпочалось все з 24 лютого 2022 року, коли студенти заклали тканинами ціле ліжко в маленькій гуртожитській кімнаті Софії. Уже наступного дня вона знайшла більший простір, який також розташований у приміщенні гуртожитку на вулиці Кримській 30, і зараз є волонтерським центром "Сітки імені пса Патрона".


Волонтерський центр "Сітки імені пса Патрона" / Фото Анни Сікорської, 24 Канал

Техніка плетення сучасних сіток і матеріали для них 

Сьогодні центр виготовляє сітки зі спанбонду – матеріалу, який колись використовували в сільському господарстві для накриття полуниць. Його переваги –  міцність, легкість, водостійкість та доступна ціна. Якщо раніше основним матеріалом була бавовна, то тепер – спанбонд, і це дозволяє значно знизити витрати. Крім того, спанбонд не вбирає вологу й не гниє, що продовжує термін експлуатації сіток.

Центр також використовує спеціальну машинку для нарізання смужок, яка полегшує та пришвидшує роботу. 

Раніше на нарізання одного рулону йшли тижні, тепер –  4 хвилини, 
– зазначає Софія.


У Львові плетуть маскувальні сітки / Фото Анни Сікорської, 24 Канал

Сітки створюють у різних кольорах, залежно від запиту –  зелені, коричневі, світлі – для степових зон, чорні – для випалених ділянок, білі з коричневим – для снігу. 

Для зручності військових, у центрі створили візуальний каталог – фото сіток у реальному середовищі, аби було зрозуміло, як саме вони виглядають на місцевості. Загалом за одні вихідні волонтери сплітають приблизно 100 квадратних метрів сітки.

Сітки, які плетуть волонтери / Фото Анни Сікорської, 24 Канал

Хто долучається до плетіння сіток

До центру приходять різні люди: одні – на кілька годин, інші – постійно. Серед волонтерів – і ті, хто в цьому русі з перших днів.

Це моє духовне зарядження, бо розумієш: люди, які зібрались у цьому просторі мають таку ж мету як і ти, допомагати та докладати зусилля до боротьби. З часом вони стають частинкою твого життя, а плетіння сіток, як своєрідна рутина, 
– розповідає волонтерка Анастасія Почтарук.

Ще одна волонтерка, Аделіна Манагарова, яка родом із Нової Каховки та приїхала до Львова на навчання, розповідає що для неї означає процес плетіння: "Плетіння сіток тут, стало місцем, яке допомогло мені соціалізуватись після переїзду. Тут є своєрідна атмосфера підтримки людей, яким не байдуже до ситуації навколо". 


Плетіння сіток у Львові / Фото Анни Сікорської, 24 Канал

Що кажуть про таку допомогу військові

Військові часто надсилають фото й відео зі маскувальними сітками, а також подяки, прапори, гільзи. Також вони зазначають, що сітки потрібні постійно – незалежно від погоди чи ситуації на фронті. Це розхідний матеріал, який постійно втрачається, згорає разом з технікою.

Сітки частково можуть врятувати від FPV-дронів. Хлопці натягують їх над траншеями, окопами, саме тоді сітка заплутує в себе FPV-дрони й це може врятувати життя, 
– додає Анастасія.

Деякі сітки замовляються спеціально для маскування антен, адже матеріал добре пропускає зв'язок. І кожен відгук з фронту –  це підтвердження важливості праці.


Волонтерський центр "Сітки імені пса Патрона" / Фото Анни Сікорської, 24 Канал

Як долучитися до плетіння сіток у Львові

"Навіть одна година, проведена з нами, –  це велика допомога. Ця справа –  не лише про гроші. Це про руки, які приходять і працюють. У Львові є багато центрів плетіння сіток, і кожен може знайти зручну локацію", – зазначає Софія.

Центри плетіння сіток у Львові

  • Камуфляжна сітка "By_Porokhova": вул. Городоцька, 38 (3-й поверх, кімната 35)
  • Центр "Новий Акрополь": вул. Петра Дорошенка, 7 (2-й поверх) ‍‍
  • Центр у Львівській обласній дитячій бібліотеці: вул. Володимира Винниченка, 1 (2-й поверх)
  • Центр "Ідея": пр-т Червоної Калини, 58 (Львівська відкрита лабораторія)
  • Центр в церкві святих Ольга та Єлизавета: пл. Кропивницького, 1 (на задній частині церкви)
  • Центр Hand Made по-львівськи для Армії руками волонтерів: вул. Митрополита Андрія, 3 (Студентська бібліотека Національного університету "Львівська політехніка")
  • Ц‍ентр у Львівській обласній бібліотеці для молоді: пл. Ринок, 9

Софія Козлова наголошує, що будь-яка людина, яка може зав'язати шнурки, може сплести сітку. Тож, якщо у вас є вільний час і бажання – долучитись до такої ініціативи може кожен. 