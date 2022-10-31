Вранці у Києві зафіксували 16 ракет: більшість із них збили

Внаслідок ворожих атак пошкоджено 18 об'єктів , більшість із яких енергетичні. Постраждала і столиця України. У результаті ударів по об'єктах критичної інфраструктури, частина Києва знеструмлена, а 80% населення тимчасово без води. Про це розповів начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

За його словами, загалом у межах Києва виявили близько 16 повітряних цілей, 12 з них – знищили .

З цих 16 цілей гарантовано знищили 12. Також станом на 13:00 повернули напругу на одному із водозаборів. Найближчим часом у місті відновлять водопостачання. Ми намагаємося мінімізувати наслідки таких ударів. Всі служби працюють в надзвичайному режимі,

– зазначив Попко.

Він додав, що у росіян є лише один план – знищення об'єктів критичної інфраструктури. Їхня мета – залишити українців без води, електроенергії та опалення.

Зранку 31 жовтня Росія випустила понад 50 ракет

Українські підрозділи ППО зранку 31 жовтня збили більшість ракет, якими ворог атакував Україну. Російські терористи випустили по нашій країні пів сотні ракет типу Х-101 та Х-555 з півночі Каспійського моря та з району Волгодонська.