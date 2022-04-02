Масова втеча з-під Києва – єдиний "успіх" російської армії в Україні, – тролінг від Міноборони

Після зустрічі із ЗСУ бойовий дух окупантів, яким дивом вдалося вижити, впав нижче нуля. На Київському напрямку вороги чкурнули геть, пограбувавши мирне населення.

Російська пропаганда намагається видавати бажане за дійсне та заявляє про "певні успіхи у спецоперацї". Що ж, утилізувати понад десяток тисяч своїх солдатів, сотні одиниць техніки та загнати себе в ізоляцію росіянам справді вдалося.

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Тролінг від Міноборони

Міністерство оборони України покепкувало з ворожих побрехеньок.

Відступ російських військ з Київської області – єдина їхня "успішно завершена" військова операція з початку повномасштабної війни,

– йдеться у повідомленні.

Окрім того, Міноборони нагадало, що ворожі солдати втікають не лише з кров'ю на руках, а й краденими ложками у кишенях.

Нагадаємо, наші герої звільнили Київську область від російських окупантів.

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