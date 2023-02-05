У літаку сталась масова бійка між пасажирками: одна з учасниць "вистрибнула" з одягу

На борту літака, який прямував до Бразилії, сталася масова бійка. Участь у ній взяли 15 людей. Вони агресивно накинулися одна на одну, й не зважали на спроби екіпажу припинити сутичку.

Бійка почалася з сутички між двома сім'ями. Жінка запитала одного з пасажирів, чи він може помінятися місцем з її дитиною, яка має особливі потреби.

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Чоловік відмовився. Матір це розлютило, і вона почала нападати на пасажира. Сварка набирала обертів. Згодом до неї долучилися й інші пасажирки. Усе переросло у масову бійку жінок. Вони штовхали одна одну та обмінювалися ляпасами.

Одна з пасажирок настільки активно брала участь у бійці, що буквально "вистрибнула" зі свого топа. Члени екіпажу намагалися зупинити бійку. Водночас жодного успіху досягнути не вдавалося.

Зрештою, через деякий час бійку таки зупинили. З літака вивели 15 людей, які вдавалися до агресії. Те, що учасники бійки не змогли продовжити свою подорож, назвали справедливим.

В авіакомпанії наголосили, що засуджують будь-які вияви агресії. Окрім того, повідомили: усі дії екіпажу були спрямовані на те, щоб забезпечити людям безпеку на борту. Це – пріоритет.