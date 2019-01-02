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      Масова бійня у коледжі Керчі: у Москві збираються виписати з лікарень останніх постраждалих

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      Коледж у Керчі, де стався теракт
      Коледж у Керчі, де стався теракт / Фото з відкритих джерел

      Із московських лікарень невдовзі випишуть останніх постраждалих в результаті масової бійні у коледжі Керчі. Раніше планувалося, що їх відпустять додому ще до Нового року.

      Про це повідомляє "Интерфакс".

      Читайте також: Смертельна стрілянина у Керчі: у головному корпусі коледжу відновили навчання

      У нас вже закінчують лікування керченські діти, вони з важкими травматичним ушкодженнями, всіх скоро випишемо,
      – розповів директор Московського науково-дослідного інституту Валерій Мітішов.

      За даними інформагентства, всі постраждалі – підлітки. Вони поки перебувають у відділі невідкладної дитячої хірургії та травматології.

      Зазначимо, що 25 грудня з лікарень Москви виписали чотирьох дітей, які постраждали під час стрілянини та вибухів у політехнічному коледжі в тимчасово окупованій Росією Керчі. Вони ще мають пройти курс реабілітації в одному з євпаторійських санаторіїв.

      Нагадаємо, 17 жовтня у політехнічному коледжі в окупованій Керчі хлопець влаштував масовий розстріл людей. Після цього він підірвав бомбу та застрелився у бібліотеці. Підозрюваним у скоєнні злочину є Владислав Росляков – студент цього ж коледжу.

      Внаслідок масового побоїща в Керчі загинула 21 людина, ще понад 50 осіб зазнали поранень.

      За фактом розстрілу та вибуху у коледжі в Керчі спершу відкрили справу про теракт, проте згодом перекваліфікували її на масове вбивство.

      Що відомо про масовий розстріл людей у коледжі в Керчі: дивіться відео

      Теги: Новини України Новини Росії Теракт в коледжі у Керчі Керч Новини Криму Анексія Криму
      Джерело: 24 Канал
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