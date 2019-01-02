Масова бійня у коледжі Керчі: у Москві збираються виписати з лікарень останніх постраждалих

Із московських лікарень невдовзі випишуть останніх постраждалих в результаті масової бійні у коледжі Керчі. Раніше планувалося, що їх відпустять додому ще до Нового року.

Про це повідомляє "Интерфакс".

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У нас вже закінчують лікування керченські діти, вони з важкими травматичним ушкодженнями, всіх скоро випишемо,

– розповів директор Московського науково-дослідного інституту Валерій Мітішов.

За даними інформагентства, всі постраждалі – підлітки. Вони поки перебувають у відділі невідкладної дитячої хірургії та травматології.

Зазначимо, що 25 грудня з лікарень Москви виписали чотирьох дітей, які постраждали під час стрілянини та вибухів у політехнічному коледжі в тимчасово окупованій Росією Керчі. Вони ще мають пройти курс реабілітації в одному з євпаторійських санаторіїв.

Нагадаємо, 17 жовтня у політехнічному коледжі в окупованій Керчі хлопець влаштував масовий розстріл людей. Після цього він підірвав бомбу та застрелився у бібліотеці. Підозрюваним у скоєнні злочину є Владислав Росляков – студент цього ж коледжу.



Внаслідок масового побоїща в Керчі загинула 21 людина, ще понад 50 осіб зазнали поранень.



За фактом розстрілу та вибуху у коледжі в Керчі спершу відкрили справу про теракт, проте згодом перекваліфікували її на масове вбивство.

Що відомо про масовий розстріл людей у коледжі в Керчі: дивіться відео