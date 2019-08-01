Масова вирубка лісів у Карпатах: як це загрожує українцям

В українських Карпатах через незаконне вирубування гинуть ліси. Однак влада уже 20 років закриває очі на "чорних" лісорубів. Журналісти 24 каналу здійснили експедицію в Карпати та дізнались, що загрожує регіону.

Наслідки незаконної вирубки лісу

На перший погляд, здається, що у туристичних Карпатах все чудово. Але якщо трохи від'їхати глибше в гори, то відкривається зовсім інша картина. Замість смерек – лише пні, які нагадують, що колись там стояв ліс.

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Дістатись цих місць журналісти змогли лише завдяки активістам, які мають потужні позашляховики. Вони вже десять років їздять в Карпати та на власні очі бачать, як ліси рідшають.

Дороги до цих вирубок потім знищуються. Ми навіть на своїх машинах не можемо потрапити в певні села, куди їздили з гуманітарною місію, тому що дороги зруйнували, щоб люди не потрапляли на "чорні" вирубки,

– пояснив активіст Віталій Максимов.



Спеціально знищені дороги

Незаконні вирубки порушують екосистему Карпат. Річки виходять з берегів, затоплюють цілі села. Активіст Віктор пригадав, що сам постраждав від повені цього року.

"На своєму шляху ріка проноситься, все валить і прямує своїм річищем в якісь інші будівлі, через інших сусідів", – пригадав Віктор.



Вирубка лісу у Карпатах

Реакція місцевих жителів

Тема незаконних вирубок – табу для місцевих. Всі бояться помсти "чорних" лісорубів, тому відкрито про це ніхто не говорить.

До прикладу, з місцевого пастуха В'ячеслава витягти правду – годі сподіватись. Він лише визнає, що проблема існує.

Нічого не каже про проблему і місцевий лісник. Розповів тільки про легальну вирубку: "Масово всихає в Карпатах у нас смерека. Клімат помінявся напевно. Її необхідно вирубувати".

"Чорні" лісоруби та законодавство

У 2018 році прийняли закон, згідно з яким, фактично неможливо притягти "чорних" лісорубів до відповідальності. Адже тепер кримінальне провадження можна розпочати, якщо людина спиляла лісу на суму у два мільйони гривень, а це приблизно 70 вантажівок.

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Боротись активісти із цим втомились, тому вони вирішили власними силами засаджувати Карпати.

"Є компанії, які хочуть робити гарні справи і вони це роблять корпоративно. Ми вирішили запустити проект "Збережи Карпати", щоб вони могли взяти колектив, приїхати і висадити дерева. Ми вважаємо, що це буде корисніше, ніж про це щось говорити, писати та постити у Facebook", – зазначив активіст.