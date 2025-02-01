Комбінований удар по Україні: Польщі знову підіймала авіацію і готувала ППО

У ніч проти 1 лютого російська армія знову атакувала Україну різними типами озброєння. У зв'язку з цим Польща знову підіймала у повітря винищувачі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Оперативного командуванні Збройних сил Польщі.

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Реакція Польщі на сьогоднішню масовану атаку Росії

Під час масованого удару по Україні Польща підняла в повітря винищувачі, а також привела у бойову готовність наземні системи протиповітряної оборони. В Оперативному командуванні зазначили, що розгорнуті були "всі наявні сили і засоби", а ситуація постійно контролюється.

Увага, у зв'язку з атакою Російської Федерації, яка завдає ударів по об'єктах, розташованих, зокрема, на заході України, розпочалася операція польської та союзницької авіації в нашому повітряному просторі,

– зазначають у ЗСУ Польщі.

Зазначається, що були задіяні всі наявні сили і засоби, підняті пари винищувачів, а наземні засоби протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки приведені у стан найвищої готовності.

До слова, на удар вже відреагував президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що у Полтаві внаслідок влучання у житловий будинок було повністю зруйновано під’їзд. Поранення отримали 10 людей, серед них – діти. Також відомо про трьох загиблих.

Також є пошкодження в Запоріжжі, Одеській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Київській областях. Відомо про шістьох поранених. У Харкові одна людина загинула. Життя ще двох людей забрала російська атака в Сумській області.