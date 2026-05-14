Нічна масована атака: Кулеба сказав, куди цілилися російські війська

У ніч проти 14 травня російські війська здійснили масований комбінований удар по Україні. Головною ціллю цієї ворожої атаки став Київ, у місті фіксують значні пошкодження.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Куди цього разу цілився ворог?

Внаслідок російської атаки на Київ загинула одна людина, ще понад 30 людей зазнали поранень.

За словами Кулеби, в різних районах столиці фіксують пожежі та руйнування, пошкоджені житлові будинки й об’єкти цивільної інфраструктури.

Зокрема, під ударом був Дарницький район: там зруйнований 9-поверховий будинок. Наразі триває ліквідація наслідків атаки, під завалами можуть перебувати люди.

Окрім Києва, вночі під атакою були десятки інших регіонів – Київщина, Харківщина, Одещина, Полтавщина, Запоріжжя та інші.

Ворог також бив по критичній інфраструктурі, портах Одещини, об'єктах Укрзалізниці.

На місцях влучань із перших хвилин працюють рятувальники, медики, профільні оперативні служби. Усі докладають максимум зусиль, щоб допомогти людям, ліквідувати наслідки атак та врятувати кожне життя,

– наголосив Олексій Кулеба.

Наслідки нічних ударів по Україні / Фото: ДСНС

Атаку також прокоментував президент України Володимир Зеленський. За його словами, вночі росіяни випустили по Україні понад 670 ударних дронів і 56 ракет.

Президент додав, що внаслідок обстрілу в Києві є пошкодження на 20 локаціях – йдеться про звичайні житлові будинки, школу, ветеринарну клініку та іншу суто цивільну інфраструктуру. Руйнування також зафіксували в Київській області.

Російські удари були спрямовані й по енергетичній інфраструктурі у Кременчуку, а також по портовій і житловій забудові в Чорноморську.

Загалом із початку вчорашньої доби росіяни застосували більш ніж 1560 дронів проти наших міст і громад. Це точно не дії тих, хто вважає, що війна йде до завершення,

– зазначив глава держави.

Президент наголосив, що міжнародні партнери не повинні замовчувати цей удар і мають продовжувати підтримувати українську систему протиповітряної оборони.

Днем раніше ворог також здійснював масовану атаку

13 травня протягом дня ворог запустив по Україні 753 ударні безпілотники різних типів: "Шахеди", зокрема реактивні, "Гербера", "Італмас", імітатори типу "Пародія".

Влучання фіксували в Закарпатті, на Львівщині, на Волині, у Франківську, Рівненській, Вінницькій, Чернівецькій, Хмельницькій, Дніпровській, Кіровоградській, Запорізькій, Житомирській, Київській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Черкаській, Харківській, Херсонській областях.

Під час атаки ворожі дрони атакували зокрема Ужгород – це був перший удар по місту від початку війни.

Внаслідок обстрілу в Ужгороді зафіксовано влучання в об'єкт критичної інфраструктури. На щастя, жертв і постраждалих немає.

Ворог бив також по Рівненщині: там зафіксували влучання у цивільну інфраструктуру, зокрема, у житловий будинок. За попередньою інформацією, 3 людини загинуло та 6 поранені.

Радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов одразу попередив, що атака може тривати і протягом наступного дня, тобто 14 травня. Він зазначав, що вночі ворог може застосувати ракети, а вже вдень – знову запустити безпілотники.