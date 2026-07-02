Росія цинічно виправдала смертоносну масовану атаку на Київ

У ніч на 2 липня Росія здійснила черговий масований удар. Вона цинічно виправдалася за людські жертви та руйнування.

Про це йдеться у заяві міноборони країни-терористки.

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Як у Росії виправдалися за атаку?

У російському міноборони заявили, що атаки була здійснена у відповідь на "терористичні атаки київського режиму на цивільну інфраструктуру на території Росії".

Там підтвердили, що били "високоточною" зброєю великої дальності повітряного, наземного, морського базування та ударними безпілотними літальними апаратами.

За словами терористів, вони уразили підприємства військової промисловості та об'єкти паливно-енергетичного комплексу у Києві та області, а також інфраструктуру військових аеродромів у Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській, Чернігівській та Київській областях.

Нагадаємо, що чергова цинічна брехня путінського режиму. Зокрема, у Києві, який став основною ціллю нічного удару, росіяни атакували житлові будинки. Уже відомо про 86 постраждалих та 13 загиблих. Є інформація й про зниклих безвісти.

Серед зруйнованих об'єктів – дев'ятиповерхівка у Дарницькому районі.