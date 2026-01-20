Летіло дуже багато балістики, – Ігнат про особливість атаки
- Росія випустила 18 балістичних ракет, більшу частину з них знищили сили ППО.
- У Повітряних силах схарактеризували особливості атаки.
Країна-агресорка вночі та зранку 20 січня тероризувала Україну дронами й ракетами. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат оцінив російську атаку, відзначивши велику кількість балістичних ракет, випущених ворогом.
Про це він розповів в етері телемарафону, подробиці його слів передає 24 Канал.
Що сказав Ігнат про ворожий обстріл?
За словами речник Повітряних сил, основний удар був спрямований на Київщину. Російські війська атакували об'єкти критичної інфраструктури.
Стратегічна їхня (окупантів – 24 Канал) мета – заморозити українців,
– наголосив Ігнат.
Він підкреслив, що цього разу ворог запустив 18 балістичних ракет, продовжуючи терор міст України. Юрій Ігнат також повідомив, що сили ППО змогли знищити 14 з них. Цей результат речник оцінив як "доволі високий результат". Окрім того, українські захисники неба збили також 13 з 15 крилатих ракет.
Варто зауважити, що Росія також атакувала Україну протикорабельною ракетою "Циркон".
Які наслідки російської атаки?
Наслідки обстрілу фіксували у Києві та багатьох регіонах країни. Зокрема, у столиці після ворожого обстрілу теплопостачання призупинили в 5635 багатоквартирних будинках, а мешканці Лівобережної частини Києва залишилися без подачі води.
Серед об'єктів, які потрапили під обстріл, був і промисловий комплекс у Полтавській області. Окрім цього, війська країни-агресорки атакували територію Вінницької області, де зазнав ураження об'єкт критично важливої інфраструктури. Влучання фіксували й на Рівненщині.
У місті Чорноморськ БпЛА влучив у багатоповерховий житловий будинок. Унаслідок удару пошкоджено зовнішні конструкції споруди та вибито вікна. Також у межах Одеського району зафіксовано ушкодження об'єкта енергетичної системи.