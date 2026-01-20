Летіло дуже багато балістики, – Ігнат про особливість атаки

Країна-агресорка вночі та зранку 20 січня тероризувала Україну дронами й ракетами. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат оцінив російську атаку, відзначивши велику кількість балістичних ракет, випущених ворогом.

Про це він розповів в етері телемарафону, подробиці його слів передає 24 Канал.

Актуально За добу до цього удару ми нарешті отримали необхідні ракети, це суттєво допомогло, – Зеленський

Що сказав Ігнат про ворожий обстріл?

За словами речник Повітряних сил, основний удар був спрямований на Київщину. Російські війська атакували об'єкти критичної інфраструктури.

Стратегічна їхня (окупантів – 24 Канал) мета – заморозити українців,

– наголосив Ігнат.

Він підкреслив, що цього разу ворог запустив 18 балістичних ракет, продовжуючи терор міст України. Юрій Ігнат також повідомив, що сили ППО змогли знищити 14 з них. Цей результат речник оцінив як "доволі високий результат". Окрім того, українські захисники неба збили також 13 з 15 крилатих ракет.

Варто зауважити, що Росія також атакувала Україну протикорабельною ракетою "Циркон".

Які наслідки російської атаки?