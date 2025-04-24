Головне про масовану атаку 24 квітня: де пролунали вибухи, які наслідки

У ніч проти 24 квітня Росія масовано атакувала Україну. Спочатку ворог запустив дрони-камікадзе типу "Шахед", а після – атакував ракетами різних типів.

Вибухи лунали у різних областях України, під ударом зокрема опинився і Київ. Усе, що відомо про вибухи, наслідки російської атаки, жертв та постраждалих – повідомляє 24 Канал.

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Наслідки російської масованої атаки