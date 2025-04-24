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24 Канал Новини України Головне про масовану атаку 24 квітня: де пролунали вибухи, які наслідки
24 квітня, 06:25
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Головне про масовану атаку 24 квітня: де пролунали вибухи, які наслідки

Анжеліка Байбак

У ніч проти 24 квітня Росія масовано атакувала Україну. Спочатку ворог запустив дрони-камікадзе типу "Шахед", а після – атакував ракетами різних типів.

Вибухи лунали у різних областях України, під ударом зокрема опинився і Київ. Усе, що відомо про вибухи, наслідки російської атаки, жертв та постраждалих – повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Комбінований удар по Києву: відомо про загиблих, серед постраждалих – діти

Наслідки російської масованої атаки

06:53, 24 квітня

Наслідки атаки на Київ

Журналісти Суспільного показали перші кадри після атаки на Київ. Нині на місці працюють усі служби, триває розбір завалів, адже під ними можуть бути люди.

05:12, 24 квітня

У Деснянському районі зафіксовано падіння уламків БпЛА на відкритій місцевості.

05:12, 24 квітня

У Запорізькій області пролунали вибухи. Повідомляють про роботу ППО.

05:09, 24 квітня

Росія масовано вдарила по Харкову

Росія здійснила 19 ударів по Харкову за ніч. За словами Ігоря Терехова, було 7 ударів крилатими ракетами та 12 – дронами-камікадзе типу "Шахед".

Внаслідок атаки постраждало виробниче підприємство, зазнали пошкоджень багатоповерхові та приватні будинки.

Терехов про атаку на Харків: дивіться відео

04:52, 24 квітня

У Харкові та Павлограді знову прогриміла серія потужних вибухів.

04:22, 24 квітня

Уламки БпЛА впали в Подільському районі Києва. Екстрені служби прямують на місце.

04:10, 24 квітня

На Київщині працює ППО.

04:04, 24 квітня

У Києві знову пролунав вибух.

03:54, 24 квітня

Кількість загиблих у Києві зросла до 2. Також збільшилася кількість постраждалих – 54 особи.

03:39, 24 квітня

На жаль, відомо про 1 загиблого у Києві. Кількість постраждалих зросла до 50, з них медики госпіталізували 35 людей, зокрема й 6 дітей. 15 потерпілих отримали допомогу на місці.

03:33, 24 квітня

У Харкові та Павлограді пролунала серія нових вибухів.

03:31, 24 квітня

Наразі 41 постраждалий у Києві. Десятьом із них медики надали допомогу на місці. Всіх інших госпіталізували. В тому числі – 5 дітей.

03:10, 24 квітня

Росіяни масовано атакують Харків. У місті пролунала серія потужних вибухів.

03:08, 24 квітня

Росіяни атакують Павлоград на Дніпропетровщині. У місті пролунали потужні вибухи.

03:04, 24 квітня

Повідомляють про вибух у Харкові.

03:02, 24 квітня

У Києві прогримів сильний вибух.

02:55, 24 квітня

Серед 21 постраждалого, яких госпіталізували медики у Києві, – троє дітей та вагітна жінка.

02:46, 24 квітня

У Харкові є інформація про пошкодження приватних будинків в Основ'янському районі міста.

02:36, 24 квітня

Вже відомо про 21 травмованого внаслідок атаки Росії на Київ.

02:32, 24 квітня

У Києві знову пролунали вибухи.

02:24, 24 квітня

Кличко повідомив, що найбільш постраждав внаслідок ворожої атаки Святошинський район Києва. Загоряння сталися на 6 локаціях. Є руйнування та багато постраждалих.

02:22, 24 квітня

У Києві вже відомо про 12 постраждалих унаслідок масованої атаки. 

02:20, 24 квітня

У Дніпрі пролунали вибухи.

02:18, 24 квітня

Внаслідок одного з ударів, що прийшовся по Новобаварському району Харкова, вибиті вікна у прилеглих багатоповерхівках. Інформація щодо постраждалих станом на зараз відсутня. Огляд місця прильоту триває.

02:07, 24 квітня

Харків зазнав 7 ракетних ударів. Наслідки цієї атаки уточнюються. Наразі інформації щодо постраждалих не надходило.

02:02, 24 квітня

Наслідки атаки на Київщину

За словами, Миколи Калашника, у Бучанському районі пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок. Виявлена пожежа магазину. Інформація щодо постраждалих серед населення не надходила.

У Вишгородському районі виникла пожежа у лісі.

У Броварському районі – пожежа трав'яного настилу.

Оперативні служби працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки.

01:57, 24 квітня

У Подільському районі Києва внаслідок падіння уламків загоряння в нежитловій забудові. Є руйнування.

01:53, 24 квітня

У Святошинському районі Києва медики госпіталізували ще одного постраждалого.

01:49, 24 квітня

Головне про атаку на Київ станом на зараз

Київ зазнав комбінованої атаки. Росіяни били по столиці ракетами різних типів, а також дронами-камікадзе.

Станом на 01:40:

  • Голосіївський район: дві пожежі внаслідок ворожої атаки.
  • Шевченківський район: чотири пожежі.
  • Святошинський район: попередньо займання на трьох локаціях. Гаражі, будинки, автомобілі. Вже є інформація про 5 постраждалих, у тому числі — дитина. Є влучання по цивільній інфраструктурі.
01:47, 24 квітня

У Святошинському районі Києва пожежа в житловому будинку. Є руйнування. Під завалами люди. Рятувальники та медики працюють на місці.

01:41, 24 квітня

У Святошинському районі Києва медики госпіталізували трирічну дитину.

01:33, 24 квітня

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про наслідки атаки на Київ: 

  • У Голосіївському районі падіння ймовірно уламків БПЛА біля житлового будинку. Також в цьому районі палають гаражі. На іншій локації – автомобілі.
  • У Шевченківському районі влучання уламків у нежитлову будівлю.
  • У Святошинському – попередньо загоряння будинку. У дворі іншого будинку горять авто.
  • У Шевченківському районі внаслідок падіння уламків сталося загоряння гаражів.
01:33, 24 квітня

У Харкові пролунала серія вибухів.

01:27, 24 квітня

У Святошинському районі Києва внаслідок падіння уламків сталося загоряння автомобілів. Ще за однією адресою у Святошинському районі зафіксовано займання будинку.

01:21, 24 квітня

У Шевченківському районі Києва зафіксовано займання нежитлових приміщень.

01:20, 24 квітня

У Святошинському районі Києва, попередньо, загоряння житлового будинку, у Голосіївському горять авто.

01:16, 24 квітня

Ткаченко додав, що зафіксовано також падіння уламків у Шевченківському районі, Святошинському та ще за однією адресою у Голосіївському районах Києва.

01:13, 24 квітня

За словами Тимура Ткаченка, у Голосіївському районі Києва зафіксовано падіння уламків. Деталі встановлюються.

01:09, 24 квітня

Вибухи пролунали й у Київській області.

01:04, 24 квітня

У Києві пролунали вибухи – працює ППО. Перед цим у мережі повідомляли про рух "Калібрів" у напрямку столиці.

00:48, 24 квітня

У Запоріжжі чули вибухи. Там працювали сили ППО. Перед цим Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку.

00:07, 24 квітня

У Миколаєві чули звук вибуху.

23:41, 23 квітня

У Київській області працює ППО по "Шахедах".

23:32, 23 квітня

Харків атакували "Шахедами". У місті пролунали вибухи.