Головне про масовану атаку 24 квітня: де пролунали вибухи, які наслідки
У ніч проти 24 квітня Росія масовано атакувала Україну. Спочатку ворог запустив дрони-камікадзе типу "Шахед", а після – атакував ракетами різних типів.
Вибухи лунали у різних областях України, під ударом зокрема опинився і Київ. Усе, що відомо про вибухи, наслідки російської атаки, жертв та постраждалих – повідомляє 24 Канал.
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Наслідки російської масованої атаки
Журналісти Суспільного показали перші кадри після атаки на Київ. Нині на місці працюють усі служби, триває розбір завалів, адже під ними можуть бути люди. У Деснянському районі зафіксовано падіння уламків БпЛА на відкритій місцевості. У Запорізькій області пролунали вибухи. Повідомляють про роботу ППО. Росія здійснила 19 ударів по Харкову за ніч. За словами Ігоря Терехова, було 7 ударів крилатими ракетами та 12 – дронами-камікадзе типу "Шахед". Внаслідок атаки постраждало виробниче підприємство, зазнали пошкоджень багатоповерхові та приватні будинки. Терехов про атаку на Харків: дивіться відео У Харкові та Павлограді знову прогриміла серія потужних вибухів. Уламки БпЛА впали в Подільському районі Києва. Екстрені служби прямують на місце. На Київщині працює ППО. У Києві знову пролунав вибух. Кількість загиблих у Києві зросла до 2. Також збільшилася кількість постраждалих – 54 особи. На жаль, відомо про 1 загиблого у Києві. Кількість постраждалих зросла до 50, з них медики госпіталізували 35 людей, зокрема й 6 дітей. 15 потерпілих отримали допомогу на місці. У Харкові та Павлограді пролунала серія нових вибухів. Наразі 41 постраждалий у Києві. Десятьом із них медики надали допомогу на місці. Всіх інших госпіталізували. В тому числі – 5 дітей. Росіяни масовано атакують Харків. У місті пролунала серія потужних вибухів. Росіяни атакують Павлоград на Дніпропетровщині. У місті пролунали потужні вибухи. Повідомляють про вибух у Харкові. У Києві прогримів сильний вибух. Серед 21 постраждалого, яких госпіталізували медики у Києві, – троє дітей та вагітна жінка. У Харкові є інформація про пошкодження приватних будинків в Основ'янському районі міста. Вже відомо про 21 травмованого внаслідок атаки Росії на Київ. У Києві знову пролунали вибухи. Кличко повідомив, що найбільш постраждав внаслідок ворожої атаки Святошинський район Києва. Загоряння сталися на 6 локаціях. Є руйнування та багато постраждалих. У Києві вже відомо про 12 постраждалих унаслідок масованої атаки. У Дніпрі пролунали вибухи. Внаслідок одного з ударів, що прийшовся по Новобаварському району Харкова, вибиті вікна у прилеглих багатоповерхівках. Інформація щодо постраждалих станом на зараз відсутня. Огляд місця прильоту триває. Харків зазнав 7 ракетних ударів. Наслідки цієї атаки уточнюються. Наразі інформації щодо постраждалих не надходило. За словами, Миколи Калашника, у Бучанському районі пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок. Виявлена пожежа магазину. Інформація щодо постраждалих серед населення не надходила. У Вишгородському районі виникла пожежа у лісі. У Броварському районі – пожежа трав'яного настилу. Оперативні служби працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки. У Подільському районі Києва внаслідок падіння уламків загоряння в нежитловій забудові. Є руйнування. У Святошинському районі Києва медики госпіталізували ще одного постраждалого. Київ зазнав комбінованої атаки. Росіяни били по столиці ракетами різних типів, а також дронами-камікадзе. Станом на 01:40: У Святошинському районі Києва пожежа в житловому будинку. Є руйнування. Під завалами люди. Рятувальники та медики працюють на місці. У Святошинському районі Києва медики госпіталізували трирічну дитину. Мер Києва Віталій Кличко повідомив про наслідки атаки на Київ: У Харкові пролунала серія вибухів. У Святошинському районі Києва внаслідок падіння уламків сталося загоряння автомобілів. Ще за однією адресою у Святошинському районі зафіксовано займання будинку. У Шевченківському районі Києва зафіксовано займання нежитлових приміщень. У Святошинському районі Києва, попередньо, загоряння житлового будинку, у Голосіївському горять авто. Ткаченко додав, що зафіксовано також падіння уламків у Шевченківському районі, Святошинському та ще за однією адресою у Голосіївському районах Києва. За словами Тимура Ткаченка, у Голосіївському районі Києва зафіксовано падіння уламків. Деталі встановлюються. Вибухи пролунали й у Київській області. У Києві пролунали вибухи – працює ППО. Перед цим у мережі повідомляли про рух "Калібрів" у напрямку столиці. У Запоріжжі чули вибухи. Там працювали сили ППО. Перед цим Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку. У Миколаєві чули звук вибуху. У Київській області працює ППО по "Шахедах". Харків атакували "Шахедами". У місті пролунали вибухи.
Наслідки атаки на Київ
Росія масовано вдарила по Харкову
Наслідки атаки на Київщину
Головне про атаку на Київ станом на зараз
Журналісти Суспільного показали перші кадри після атаки на Київ. Нині на місці працюють усі служби, триває розбір завалів, адже під ними можуть бути люди.
У Деснянському районі зафіксовано падіння уламків БпЛА на відкритій місцевості.
У Запорізькій області пролунали вибухи. Повідомляють про роботу ППО.
Росія здійснила 19 ударів по Харкову за ніч. За словами Ігоря Терехова, було 7 ударів крилатими ракетами та 12 – дронами-камікадзе типу "Шахед".
Внаслідок атаки постраждало виробниче підприємство, зазнали пошкоджень багатоповерхові та приватні будинки.
Терехов про атаку на Харків: дивіться відео
У Харкові та Павлограді знову прогриміла серія потужних вибухів.
Уламки БпЛА впали в Подільському районі Києва. Екстрені служби прямують на місце.
На Київщині працює ППО.
У Києві знову пролунав вибух.
Кількість загиблих у Києві зросла до 2. Також збільшилася кількість постраждалих – 54 особи.
На жаль, відомо про 1 загиблого у Києві. Кількість постраждалих зросла до 50, з них медики госпіталізували 35 людей, зокрема й 6 дітей. 15 потерпілих отримали допомогу на місці.
У Харкові та Павлограді пролунала серія нових вибухів.
Наразі 41 постраждалий у Києві. Десятьом із них медики надали допомогу на місці. Всіх інших госпіталізували. В тому числі – 5 дітей.
Росіяни масовано атакують Харків. У місті пролунала серія потужних вибухів.
Росіяни атакують Павлоград на Дніпропетровщині. У місті пролунали потужні вибухи.
Повідомляють про вибух у Харкові.
У Києві прогримів сильний вибух.
Серед 21 постраждалого, яких госпіталізували медики у Києві, – троє дітей та вагітна жінка.
У Харкові є інформація про пошкодження приватних будинків в Основ'янському районі міста.
Вже відомо про 21 травмованого внаслідок атаки Росії на Київ.
У Києві знову пролунали вибухи.
Кличко повідомив, що найбільш постраждав внаслідок ворожої атаки Святошинський район Києва. Загоряння сталися на 6 локаціях. Є руйнування та багато постраждалих.
У Києві вже відомо про 12 постраждалих унаслідок масованої атаки.
У Дніпрі пролунали вибухи.
Внаслідок одного з ударів, що прийшовся по Новобаварському району Харкова, вибиті вікна у прилеглих багатоповерхівках. Інформація щодо постраждалих станом на зараз відсутня. Огляд місця прильоту триває.
Харків зазнав 7 ракетних ударів. Наслідки цієї атаки уточнюються. Наразі інформації щодо постраждалих не надходило.
За словами, Миколи Калашника, у Бучанському районі пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок. Виявлена пожежа магазину. Інформація щодо постраждалих серед населення не надходила.
У Вишгородському районі виникла пожежа у лісі.
У Броварському районі – пожежа трав'яного настилу.
Оперативні служби працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки.
У Подільському районі Києва внаслідок падіння уламків загоряння в нежитловій забудові. Є руйнування.
У Святошинському районі Києва медики госпіталізували ще одного постраждалого.
Київ зазнав комбінованої атаки. Росіяни били по столиці ракетами різних типів, а також дронами-камікадзе.
Станом на 01:40:
У Святошинському районі Києва пожежа в житловому будинку. Є руйнування. Під завалами люди. Рятувальники та медики працюють на місці.
У Святошинському районі Києва медики госпіталізували трирічну дитину.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив про наслідки атаки на Київ:
У Харкові пролунала серія вибухів.
У Святошинському районі Києва внаслідок падіння уламків сталося загоряння автомобілів. Ще за однією адресою у Святошинському районі зафіксовано займання будинку.
У Шевченківському районі Києва зафіксовано займання нежитлових приміщень.
У Святошинському районі Києва, попередньо, загоряння житлового будинку, у Голосіївському горять авто.
Ткаченко додав, що зафіксовано також падіння уламків у Шевченківському районі, Святошинському та ще за однією адресою у Голосіївському районах Києва.
За словами Тимура Ткаченка, у Голосіївському районі Києва зафіксовано падіння уламків. Деталі встановлюються.
Вибухи пролунали й у Київській області.
У Києві пролунали вибухи – працює ППО. Перед цим у мережі повідомляли про рух "Калібрів" у напрямку столиці.
У Запоріжжі чули вибухи. Там працювали сили ППО. Перед цим Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку.
У Миколаєві чули звук вибуху.
У Київській області працює ППО по "Шахедах".
Харків атакували "Шахедами". У місті пролунали вибухи.