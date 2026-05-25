Росія намагалася перевантажити українську ППО: в ISW пояснили особливість атаки 24 травня

Російські війська дедалі частіше використовують масовані атаки безпілотниками, щоб перевантажити українську систему ППО та підвищити ефективність подальших ракетних ударів на тлі високого рівня перехоплення дронів.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), опублікованому 24 травня.

Яку тактику ворог використав під час атаки?

Під час нічної атаки 24 травня українські сили ППО збили 91,5% усіх дронів, 36,7% балістичних ракет типу "Іскандер-М" і С-300, а також 81,5% крилатих ракет.

Радник міністра оборони з питань оборонних технологій та експерт із дронів і радіоелектронної боротьби Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив, що рівень перехоплення "Шахедів" перевищив середній показник за останні шість місяців, а дрони-перехоплювачі збили понад 40% усіх знищених БпЛА.

Бескрестнов також заявив, що комбінована атака включала реактивні дрони "Герань-3" та "Герань-4". За його словами, характер польоту й відносно невелика кількість дистанційно керованих "Шахедів" свідчать про те, що російські війська намагалися перевантажити українську ППО перед запуском ракет.

Раніше російські війська вже застосовували таку тактику – протягом тривалого часу запускали дрони, які українська ППО здебільшого успішно перехоплює, а вже після цього били балістичними ракетами, які складніше збивати.

Також, як зазначають в ISW, обстріл 24 травня став найбільш масованим за кількістю ракет із грудня 2024 року – Росія скористалася дефіцитом ракет-перехоплювачів для систем Patriot, які Україна використовує для протидії балістичним ракетам.

Цікаво! Військовий оглядач Іван Тимочко в ефірі 24 Каналу пояснив, що проблема полягає не тільки в ракетах для ППО, а й у підході союзників до їх передачі. За його словами, Україні дедалі більше доведеться шукати власні рішення, бо сподіватися лише на зовнішню допомогу вже небезпечно. Зараз частину тиску також вже намагаються зменшити європейці, які шукають можливість діяти активніше

Нагадаємо, під час масованого обстрілу 24 травня російські війська застосували 690 засобів повітряного нападу – 90 ракет і 600 БпЛА різних типів. Силам протиповітряної оборони вдалося знешкодити 604 цілі, йдеться про 55 ракет та 549 безпілотників.

Крім того, 19 ворожих ракет, ймовірно, не досягли цілей.