Росіяни прямим влучанням ракети знищили один із підрозділів ДСНС у Києві

У Подільському районі Києва росіяни вщент зруйнували будівлю ДСНС. Попри це, рятувальники продожували реагувати на виклики і надавати людям допомогу.

Окупанти прямим влучанням ракети знищили один із підрозділів ДСНС. Про це розповів голова ДСНС України Андрій Даник.

Дивіться також Удар "Орешніком" по Білій Церкві: як виглядає місце прильоту по звичайних гаражах

Що відомо про ураження будівлі ДСНС у Києві?

За словами Даника, під удар потрапила чергова зміна з 30 рятувальників. На щастя, вони не постраждали, адже встигли перейти в укриття.

Одразу після вибуху половина особового складу піднялася гасити власну будівлю, а інша половина – продовжила приймати виклики та координувати допомогу по всій області.

На цій локації повністю знищено 10 пожежних автомобілів, деяка частина пошкоджена.

Будівля ДСНС знищена у Києві: дивіться відео

Окрім будівлі ДСНС, страшних руйнувань зазнав музей "Чорнобиль". Обидві споруди розташовані на відстані 400 – 500 метрів одна від одної неподалік станції метро "Контрактова площа".

Які наслідки масованої атаки на Київ та область 24 травня?

24 травня Росія запустила велику кількість снарядів по Києву та області. У регіоні багато зруйнованих цивільних будівель і культурних пам'яток.

Атака забрала життя 4 людей. Ще близько сотні постраждали.

Окупанти застосували проти Білої Церкви балістичну ракету середньої дальності. Вона пошкодила підприємство і гаражний кооператив.

Значних руйнувань зазнав район Лук'янівки у Києві. Там згорів однойменний ринок, а також ТЦ "Квадрат". Пошкоджень зазнало розташоване поблизу посольство Азербайджану.

У Повітряних силах розповіли, що окупанти синхронізували запуски ракет, аби вони одночасно залітали в повітряний простір України і перевантажували ППО.