Пошкоджені багатоповерхівки, дитсадок, інфраструктура: які наслідки масованої атаки в Україні

Росія застосувала ударні дрони та ракети різного штибу у масованій атаці по українських містах уночі 3 лютого. Вже є перша інформація про наслідки.

Під ударами опинилися Київ, Дніпро, Харків та інші населені пункти. 24 Канал зібрав, що відомо на цей момент.

Хронологія атаки Небо над Україною заполонили російські БпЛА та ракети: куди вони летять

Що відомо про наслідки масованої атаки 3 лютого?

02:25, 03 лютого Київ. Є повідомлення про пошкодження кількох житлових багатоповерхівок і закладу освіти у Дніпровському районі – загоряння у приміщенні дитсадка. Також пишуть про пошкодження господарської забудови у Деснянському районі. У ці два райони були виклики медиків. Міський голова Віталій Кличко повідомив, що у Дарницькому районі є влучання в нежитлову забудову. 02:20, 03 лютого Сумщина. У Конотопі пошкоджена школа, приватні будинки та обʼєкти інфраструктури. Про постраждалих інформацію уточнюють. Один із приватних житлових будинків зруйновано, люди живі. 02:15, 03 лютого Харків. На цей час відомо про удар БпЛА по мусту Дергачі, що завдав шкоди двом людям – 79-річна жінка має гостру реакцію на стрес, 22-річний чоловік госпіталізований. Ще двоє людей постраждали у Харкові, 27-річному та 58-річному чоловікам допомагають медики.



Харків били дронами, ракетною системою залпового вогню, балістикою та КАБами. 02:10, 03 лютого Дніпро. Агломерація Дніпра зазнала масованої атаки дронів. Також кілька балістичних ракет ворог скерував у цей район. Наразі про наслідки не інформували. 02:05, 03 лютого Запоріжжя. Поки що не було інформації про наслідки. Та місто і район були під атакою БпЛА і, ймовірно, балістики. 02:00, 03 лютого Масована атака на Україну розпочалася після півночі 3 лютого. Ворог упродовж годин застосовував ударні безпілотники, балістичне та інше озброєння. Монітори писали про застосування Х-22 чи Х-32 зі стратегічної авіації, зокрема Ту-22М3. А ще й про "Циркони" з південного напрямку. Не мовлячи вже й про РЗСВ, з якого вдарили по Харкову. Відомо і про виліт Ту-95МС та Ту-160, які несуть крилаті ракети. Обстріл цією зброєю може відбутися трохи пізніше, ближче до ранку. Повітряна тривога тим часом триває майже в усій Україні.

