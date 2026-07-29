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24 Канал Новини України Росія почала атаку "Шахедами": де пролітають ворожі цілі
29 липня, 21:58
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Росія почала атаку "Шахедами": де пролітають ворожі цілі

Анастасія Колеснікова

Росія запустила ударні безпілотники по Україні. Повітряна тривога поширюється областями.

Упродовж ночі зберігається висока ймовірність масованого обстрілу

Для яких міст України є загроза?

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Де оголосили повітряну тривогу: дивіться на карті

 

21:11, 29 липня

КАБи на Дніпропетровщину.

21:07, 29 липня

БпЛА повз Диканьку в напрямку Полтави.

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