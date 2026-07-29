29 липня, 21:58
Росія почала атаку "Шахедами": де пролітають ворожі цілі
Росія запустила ударні безпілотники по Україні. Повітряна тривога поширюється областями.
Упродовж ночі зберігається висока ймовірність масованого обстрілу.
Для яких міст України є загроза?
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Де оголосили повітряну тривогу: дивіться на карті
КАБи на Дніпропетровщину. БпЛА повз Диканьку в напрямку Полтави.
21:11, 29 липня
21:07, 29 липня
КАБи на Дніпропетровщину.
БпЛА повз Диканьку в напрямку Полтави.