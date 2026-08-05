Трамп боїться за майбутнє Путіна: чому США відмовляють Україні у посиленні ППО

У публікації Financial Times мовилось про те, що Дональд Трамп нібито відмовив Володимиру Зеленському у проханні надати сотні додаткових ракет-перехоплювачів для Patriot. За словами президента, США мають обмежені запаси цих ракет, і вони потрібні самим американцям.

Цікаво, що глава Пентагону Піт Гегсет назвав фейком повідомлення ЗМІ про те, що в американських Збройних Сил вичерпуються запаси ключових ракет. Як зауважив 24 Каналу військовий експерт, генерал-лейтенант, засновник фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко, гасла американських діячів виправдовують їхню поведінку.

Чому США не погоджується на передачу ракет

Можемо пригадати, що Білий дім уже обіцяв надання Україні десятка батарей Patriot, яких досі немає. Така ж історія була з ракетами Tomahawk, а сьогодні з ліцензіями на ракети-перехоплювачі

Вони обіцяють ракети, розглянути ліцензування, ближче до зими – це означає після виборів. А ким буде Трамп, з якими повноваженнями і як виглядатиме його партія в Конгресі – це велике питання. І тому це обіцянки ні про що,

– наголосив Ігор Романенко.

Варто зауважити, що у США є винищувачі F-16 і у нас є ракети, які можуть пролетіти понад 3 тисячі кілометрів, якби їх застосовувати з F-16. Тоді можна було б бити по пускових майданчиках "Іскандерів", якщо забезпечити таку дальність.

"Але американці не дозволяють з них використовувати ракети, а тільки з радянських літаків. Чому? Тому що Трамп боїться за майбутнє Путіна. Якщо щось десь рухається вперед, відбувається дзвінок, то все одразу міняється з ніг на голову", – додав генерал-лейтенант.

Чому США не надають Україні ППО: дивіться відео

Ми пам'ятаємо приклад Анкориджа, коли Трамп після переговорів з Путіним змінив свою думку. Україні потрібно домогтися виходу реалістичні переговори щодо зупинення ведення бойових дій.

Для цього необхідні дати дозвіл на те, щоб застосовувати ракети з F-16 і використовувати розвідувальні дані через Starlink. Тоді ми зможемо бити по тих майданчиках, звідки росіяни запускають свої засоби. Це суттєво знизить їхній потенціал застосування балістичних ракет.

Нагадаємо, під час масового удару 5 серпня загинуло 17 людей. Володимир Зеленський заявив, що можливість перехоплювати балістику врятувало б життя невинних. Він назвав російський удар дуже важким. На Україну летіло 24 балістичні ракети, на жаль, жодну з них не вдалося збити.

У Росії цинічно виправдались за атаку. Там наголосили, що всі цивільні об’єкти начебто використовувалися для військових потреб, зокрема зберігання і доставки озброєння. Окупанти вкотре говорили про використання "високоточної зброї" і нічого не згадали про жертви серед цивільних.