Масована атака дронами по Харкову: Росія вдарила по підприємствах, є постраждалі

Вночі ворог завдав масованого удару БпЛА по місту Харкову. Зафіксовані влучання по двох цивільних підприємствах. Є постраждалі.

У Харкові вночі 2 квітня прогриміли щонайменше 15 вибухів. Ворог влучив по двох цивільних підприємствах у Холодногірському районі, передає 24 Канал.

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Наслідки атаки на Харків

За інформацією ДСНС, у виробничих будівлях виникли 3 пожежі площами 1000, 800 та 70 метрів квадратних.

За попередніми даними внаслідок обстрілу постраждали 8 людей, з них 3 дітей. Усі отримали гостру реакцію на стрес.

Зверніть увагу! Очільник ОВА Олег Синєгубов уточнив, що постраждали дві 48-річні, 40-річна та 51-річна жінки, 53-річний чоловік, 16-річна дівчина, 7-річний хлопчик та 9-місячне немовля.

Крім того, пошкоджені поруч розташовані приватні житлові будинки.

Наразі триває ліквідація наслідків ворожої атаки, до якої від ДСНС залучені 89 рятувальників та 29 одиниць техніки ДСНС. Від комунальних служб міста – 19 одиниць техніки та 49 працівників.

Окупанти вдарили дронами по Харкову / Фото ДСНС

Наслідки обстрілу Харкова 2 квітня: дивіться відео